خبيرة هندية: بلادي حققت أهداف قمة العشرين بنجاح

قالت الدكتورة سريبارنا باثاك، الأستاذة المشاركة بجامعة جيندال الهندية، إن نيودلهي وضعت لنفسها أهدافا في قمة العشرين، مؤكدة أن أهداف الهند بالقمة، كانت إنسانية، وتخص النمو الاقتصادي، وحل أزمة الغذاء والطاقة والتغير المناخي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد في برنامج "العالم شرقا" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهند وضعت نصب أعينها تحقيق تلك الأهداف، لافتة إلى أن انضمام قارة إفريقيا- وهي ذات أهمية كبيرة- إلى قمة العشرين؛ يعد مكسبًا وإضافة كبيرة لمثل هذه القمة.

وأوضحت أن انضمام الاتحاد الإفريقي لقمة العشرين ؛ يؤكد تحقيق الهند أهدافها، وخاصة التي تخص أزمات الغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الهند كان هدفها يخص التواصل بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتم إنجازه.

البيان الختامي لقمة العشرين

وحول البيان الختامي، أكدت أنه كان دبلوماسيًا بامتياز، وكان الإجماع بشكل كبير عليه، رغم التوقعات بعكس ذلك، مشيرة إلى أن قمة العشرين تركز في المقام الأول على الشئون الاقتصادية وليست السياسية، وهذا ظهر من خلال سيطرة أزمة أوكرانيا، ولكن استطاعت الهند أن تتجنب وقوع خلافات بشأنها، قائلة: "نستطيع القول إن الهند حققت جدول أعمال وأهداف قمة العشرين".