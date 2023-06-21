شركات هندية: مصر وجهتنا للاستثمار.. واقتصادية قناة السويس بوابتنا للأسواق الأفريقية

أكد مستثمرون هنود، أن مصر وجهتهم للاستثمار، مشددين على أهمية الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد بوابة النفاذ إلى أسواق أفريقيا.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم، الأربعاء، إن تلك التأكيدات جاءت خلال لقاءات عقدها وفد اقتصادية قناة السويس في نيودلهي برئاسة وليد جمال الدين، رئيس المنطقة، مع شركات هندية ضمن جولة الترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

واستكمل الوفد ضمن جولته الترويجية بالهند لقاءاته المكثفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية من قطاعات متنوعة داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة.

وأضافت المنطقة الاقتصادية، أن وليد جمال الدين والوفد المرافق له، من أعضاء الهيئة الاقتصادية ووفد من المطورين الصناعيين للسخنة وشرق بورسعيد، التقوا مسئولي شركات هندية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة الدراجات الكهربائية.

والتقى الوفد Ranjit Gupta المدير التنفيذي لشركة Ocior Energy والتي تعمل في مجال الطاقة المتجددة، والتي وقعت اتفاقا إطاريا في ديسمبر الماضي، لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية.

وتعد الشركة متخصصة في تطوير وبناء وتشغيل منشآت الوقود الأخضر، بما في ذلك مرافق الطاقة المتجددة اللازمة لتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة لإنتاج هذا الوقود.

في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي للشركة الهندية إن مصر من الدول ذات الوجهة المميزة للاستثمار بها، حيث ترغب الشركة في إقامة مشروعات للطاقة والوقود الأخضر اتساقاً مع تحول العالم للاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي الموقع المثالي للشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء نظراً لتوافر الموارد الوفيرة من مصادر الطاقة، وكذلك المقومات التي تتمتع بها المنطقة من أراض ومرافق وبنية تحتية، وقربها من ممر قناة السويس والموانئ البحرية التي تسهل نقل الوقود الأخضر للأسواق الخارجية ومن ثم تلبية احتياجات السوق الأوروبية، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة له، لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ما يدل على التزام الدولة المصرية بتحقيق مستقبل مستدام.

من جهته، قال رئيس المنطقة الاقتصادية: “نعكف على دراسة جميع المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر لتلبية الطلب المتزايد مستقبلاً للأسواق الأوروبية”.

كما التقى الوفد Parag Agarwal وبرفقته Gurmeet Singh المدير العام لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة Hero MotoCorp الرائدة عالمياً في صناعات وسائل النقل الشخصية من دراجات نارية تقليدية ونارية وأخرى كهربائية، حيث أبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في نشاطها داخل المنطقة الاقتصادية.

ويبلغ حجم مبيعات الشركة حول العالم أكثر من 110 ملايين دراجة نارية وسكوتر.

وقد أبدت الشركة رغبتها في العمل على ضخ استثمارات وإقامة مشروعات لها داخل المنطقة لصناعة الدراجات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المحلية بالتزامن مع التحول للاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تصدير هذه المنتجات للأسواق الإفريقية والأوروبية عبر موانئ المنطقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط مما يعزز من تواجد منتجات الشركة في هذه الأسواق.

كما استقبل الوفد مديرة استراتيجية الأعمال لشركة Ador Power السيدة/ Nikhat Ansari، لبحث التعاون بين المنطقة والمطورين الصناعيين والشركة الهندية في ضخ استثمارات للشركة بالمنطقة والتي ترتكز على تصنيع المحللات الكهربائية ومستلزمات محطات الشحن الكهربائي.

وكان ضمن اجتماعات اليوم الثاني لوفد المنطقة الاقتصادية في جولته الترويجية، مناقشة الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة أمام بعض الصناع من الهند، حيث نظم اتحاد الصناعات الهندية مائدة مستديرة برئاسة نائب رئيس الاتحاد والمدير الإقليمي للقارة الأفريقية في الاتحاد، وذلك لعرض الفرص المتاحة أمام مسئولي الشركات الهندية المتخصصة في صناعة البطاريات الكهربائية والصناعات الغذائية والنسيجية وغيرها المتخصصة في مراكز التدريب المهني للعمالة.

وقد تطرقت المائدة المستديرة إلى عرض تقديمي عن المنطقة ومقوماتها والحوافز التي يتمتع بها المستثمر، فضلاً عن الصناعات المستهدفة التي يمكن للشركات الهندية العمل بها.

