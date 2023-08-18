حالة ولادة كل 14 ثانية وطلاق بدقيقتين.. تفاصيل عن نسبة المواليد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن نسبة الزواج والطلاق بمصر، وكشف التقرير أن هناك "زواج كل 34 ثانية وحالة طلاق كل دقيقتين".

وأوضحت القناة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أنه في عام 2022، تم تسجيل حالة زواج كل 34 ثانية، وحالة طلاق كل 117 ثانية، وحالة ولادة كل 14 ثانية.

وكشفت القناة أن حالات الزواج في العام الماضي ارتفعت إلي 929.4 ألف حالة عن عام 2021، ففي 2021 كانت نسبة الزواج 880 ألف حالة.

وتابعت القناة أن حالات الطلاق في عام 2022 بلغت 269.8 ألف حالة، مقابل 254.8 ألف حالة في العام الذي سبقه، وبلغ عدد المواليد مليونين و193 ألفًا في عام 2022، وفي عام 2021 قد سجل عدد المواليد مليونين و 185 ألفًا.

وأوضحت القناة أن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول بكل المحافظات في نسبة الزواج و الطلاق، وسجلت الجيزة الأعلى ولادة.