اتحاد كتاب مصر: إنجاز 90٪ من الاستراتيجية النقابية والتحول إلى بيت خبرة ثقافي

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إنجاز نحو 90٪ من أهداف الاستراتيجية النقابية قصيرة المدى (2019 – 2025)، التي أقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بتاريخ 15 مارس 2019، مؤكدًا الانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف ترسيخ مشروع ثقافي شامل يعزز حضور مصر الفكري والإبداعي على المستويين العربي والدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن مجلس النقابة، برئاسة الشاعر والمفكر علاء عبد الهادي، أن الاستراتيجية استندت إلى العمل الجماعي والتخطيط المؤسسي، عبر سلسلة من جلسات الحوار التي شارك فيها كتاب ومثقفون من مختلف أقاليم الجمهورية، بهدف تطوير الأداء الثقافي والخدمي والإداري والمالي للنقابة.

إنجازات مالية ملحوظة

كشف التقرير عن تحقيق نمو مالي غير مسبوق خلال الفترة من 2015 حتى 2025، حيث ارتفع إجمالي رصيد النقابة من نحو 8.6 مليون جنيه إلى أكثر من 41 مليون جنيه، فيما بلغ رصيد صندوق المعاشات نحو 54.9 مليون جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 250٪ من رأس المال الأصلي.

كما نجح المجلس في تحقيق فائض مالي جديد خلال الدورة المنتهية، إلى جانب إدراج الكُتّاب ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية وفق قانون الخدمة الاجتماعية الجديد لعام 2025، بما يوفر مظلة حماية اجتماعية للأديب المصري لأول مرة.

تطوير المعاشات والرعاية الصحية

أشار التقرير إلى رفع معاشات الأعضاء ثلاث مرات متتالية، مع إقرار زيادة رابعة بنسبة 25٪ بدءًا من يونيو 2026. كما تم تطوير المشروع الصحي، من خلال مضاعفة سقف العلاج من 40 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه، وزيادة دعم أدوية الأمراض المزمنة ليستفيد منها شهريًا أكثر من 200 عضو.

إصلاح تشريعي شامل

وفي إطار تطوير البنية التشريعية، أقرّت الجمعية العمومية غير العادية في يوليو 2025 أول لائحة تنفيذية شاملة منذ عام 1978، لتنظيم العمل النقابي والإداري والمالي وصناديق النقابة المختلفة.

كما انتهت النقابة من إعداد مشروع قومي بعنوان «مستقبل الثقافة في مصر: رؤى نقدية وبدائل»، بمشاركة أكثر من 100 خبير ثقافي، تمهيدًا لرفع توصياته إلى القيادة السياسية.

حراك ثقافي واسع

رصد التقرير نشاطًا ثقافيًا مكثفًا، شمل إطلاق «إذاعة الأدب العربي» عام 2024 ببث يومي مباشر، وإنتاج نحو 200 فيلم توثيقي لكبار المبدعين، إلى جانب تنظيم 540 ندوة ثقافية خلال عام 2025، وعقد نحو 35 مؤتمرًا سنويًا بفروع النقابة المختلفة.

كما شملت الجهود إصدار أدلة وأنثولوجيات لأدباء مصر باللغتين العربية والإنجليزية، ودعم نشر أعمال الأعضاء عبر منح إبداعية لكل إصدار جديد. وارتفع عدد الجوائز الأدبية إلى 17 جائزة سنوية، إضافة إلى إطلاق جوائز دولية تحمل أسماء رموز الثقافة المصرية.

حضور رسمي ودولي متصاعد

عززت النقابة حضورها داخل مؤسسات الدولة، من خلال عضويتها في المجلس الأعلى للثقافة ولجان جوائز الدولة ومهرجاناتها، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية وعدد من الجامعات.

وعلى المستوى الدولي، استعادت مصر موقعها القيادي في اتحاد الكُتّاب العرب حتى عام 2028، فضلًا عن توقيع اتفاقيات ثقافية مع عدد من الدول العربية والأجنبية، وإطلاق مشروع الترجمة العكسية لنقل الأدب المصري إلى اللغات العالمية.

نحو بيت خبرة ثقافي

وأكد التقرير أن الهدف النهائي للاستراتيجية يتمثل في تحويل نقابة اتحاد كتاب مصر إلى شريك فاعل في صياغة السياسات الثقافية، باعتبارها أحد أبرز بيوت الخبرة الفكرية والثقافية في مصر.

واختتم مجلس النقابة تقريره بالتأكيد أن ما تحقق يمثل بداية لمرحلة جديدة تستهدف تعزيز القوة الناعمة المصرية، واستعادة دورها الثقافي الريادي إقليميًا ودوليًا.