في أول يوم للتطبيق..المحافظات تلتزم بقرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع

في أول يوم لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم (٨٤) لسنة ٢٠٢٦ بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم "الأحد" من كل أسبوع لمدة شهراً..

الشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم (٨٤) لسنة ٢٠٢٦ بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم "الأحد" من كل أسبوع لمدة شهراً كاملاً بدءاً من اليوم تم التكليف بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، للتأكد من الإلتزام بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بما لا يؤثر على انتظام سير العمل أو مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين،وفقًا لطبيعة الأعمال التي تتوافق مع نظام العمل عن بُعد، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتنظيم بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة.

أشار محافظ الشرقية إلي أن الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة لن تؤثر على انتظام العمل أو سرعة إنجاز مصالح المواطنين، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين خفض استهلاك الطاقة وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية لافتاً إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يستثني بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين، على أن يتم تشغيلها وفقًا لاحتياجات العمل لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمرور على الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة أن جميع المصالح الحكومية ملتزمة بتطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي ودون أي معوقات.

أسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إنتظام سير العمل بمواقف السيرفيس والمواقع الخدمية المختلفة فى أول أيام تطبيق قرار تطبيق نظام "العمل من المنزل" ، والذى يستمر كل يوم أحد بشكل أسبوعى طوال شهر أبريل الجارى ، وهو ليس مجرد إجراء تنظيمى ، بل خطوة عملية تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز الإدارى .

ويتم تطبيق القرار على العاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية للمراكز والمدن ، والمديريات الخدمية ، والهيئات التابعة ، مع إستثناء عدد من القطاعات الحيوية التى تتطلب طبيعة عملها التواجد الميدانى ، وفى مقدمتها القطاع الصحى ، وخدمات الطوارئ ، وقطاعات النقل ، ومرافق البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات وغيرها .

ويأتى تنفيذ القرار فى إطار توجيهات الدولة نحو تطوير منظومة العمل الحكومى وتحقيق التوازن بين كفاءة الأداء ومرونة بيئة العمل ، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

وقام محافظ أسوان بتكليف إدارة المواقف بقيادة محمد فتحى عبد الباسط القائم بأعمال مدير مشروع المواقف بالمحافظة للمرور على مختلف المواقف بنطاق المراكز والمدن ، وتم الإطمئنان على إنتظام الحالة العامة ، وإنتظام العمل بكافة خطوط السير الداخلية والخارجية .

وشهدت المواقف إقبال أقل من المعتاد فى أيام العمل العادية ، نظراً لتطبيق قرار " العمل من المنزل " اليوم الأحد ، وتوجد إنسيابية على كافة خطوط السير ، وتم التنبية على سائقى سيارات السيرفيس بالإلتزام بالتعريفة المقررة لكافة خطوط السير ، وعدم المغالاة ، وفى حالة رصد أى تجاوزات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة والرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين .

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن أى تجاوزات من السائقين فى حالة رفع قيمة التعريفة عن المحدد لها لخطوط السير المختلفة وذلك على رقم الواتس آب رقم (01507675849) التابع لإدارة المواقف بالمحافظة لضمان التدخل الفورى من الجهات المختصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحافظ على حقوقهم ويضمن الإلتزام الكامل بالتعريفة الجديدة .

قنا

فعّل ديوان عام محافظة قنا، قرار تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع، يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أون لاين" من المنزل، على أن يطبق هذا القرار لمدة شهر واحد فقط، تنفيذًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء.

وقال اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، إنه تم تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطبيق نظام العمل من المنزل "أون لاين" لموظفي القطاع الحكومي يومًا واحدًا أسبوعيًا، لترشيد الطاقة وتخفيف الأحمال.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بشأن تطبيق القرار، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية والالتزام التام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع الكتاب الدوري، فيما يتعلق بالعمل عن بُعد، على أن يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات، العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية "مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعى– الكهرباء.. الخ"، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.

كما بدأت الكثير من المؤسسات الحكومية العمل بنظام الـ "أون لاين" لتلبية خدمات المواطنين، وعدم التأثير على سير العمل.