مدير مبيعات وتاجر يكونان تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام - الأحوال المدنية”، قيام مدير مبيعات، وتاجر قطع غيار سيارات "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما "55 خاتم شعار الجمهورية "مُقلدين" – 13 أكلاشيه - 37 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - مبلغ مالى".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب العديد من قضايا التزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.