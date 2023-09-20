أول تعليق من بوتين على استسلام قوات أرمينيا بإقليم ناجونرو كاراباخ لـ أذربيجان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا على تواصل مع سلطات أرمينيا وأذربيجان وإقليم ناجورنو كاراباخ.

وأضاف الرئيس الروسي، أن موسكو تتوقع خفض التصعيد وتحقيق السلام في إقليم ناجورنو كاراباخ، لافتا إلى أن قوات حفظ السلام الروسية ستحمي المدنيين.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورنو كاراباخ، ستواصل أداء مهامها.

وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات إعادة دمج إقليم ناجورنو كاراباخ إلى أذربيجان، ستعقد غدا الخميس.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تعليق عملياتها العسكرية في إقليم ناجورنو كاراباخ، وعقد اجتماع مع سلطات الإقليم غدا؛ لبحث طريقة إعادة ضمه إلى أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان لها، إن القوات الأرمينية في ناجورنو كاراباخ، وافقت على إلقاء أسلحتها، والتخلي عن المواقع القتالية، والمواقع العسكرية، ونزع سلاحها بالكامل.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنه تم تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى الجيش الآذري.