عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من بوتين على استسلام قوات أرمينيا بإقليم ناجونرو كاراباخ لـ أذربيجان

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا على تواصل مع سلطات أرمينيا وأذربيجان وإقليم ناجورنو كاراباخ.

وأضاف الرئيس الروسي، أن موسكو تتوقع خفض التصعيد وتحقيق السلام في إقليم ناجورنو كاراباخ، لافتا إلى أن قوات حفظ السلام الروسية ستحمي المدنيين.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورنو كاراباخ، ستواصل أداء مهامها.

وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات إعادة دمج إقليم ناجورنو كاراباخ إلى أذربيجان، ستعقد غدا الخميس.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تعليق عملياتها العسكرية في إقليم ناجورنو كاراباخ، وعقد اجتماع مع سلطات الإقليم غدا؛ لبحث طريقة إعادة ضمه إلى أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان لها، إن القوات الأرمينية في ناجورنو كاراباخ، وافقت على إلقاء أسلحتها، والتخلي عن المواقع القتالية، والمواقع العسكرية، ونزع سلاحها بالكامل.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنه تم تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى الجيش الآذري.

الكرملين: أرمينيا اعترفت بأن كاراباخ جزء من أراضي أذربيجان

فلاديمير بوتين الرئيس الروسى أرمينيا روسيا إقليم ناجورنو كاراباخ موسكو قوات حفظ السلام الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

من "الطفل المعجزة" إلى تحديات “الفلوس”| القصة الكاملة لأزمة فادي خفاجة.. وسبب الهجوم على شقيقه

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

موضوعات متعلقة

أرمينيا هزمت.. بيان عاجل من أذربيجان بشأن ضم إقليم ناجورنو كاراباخ لأراضيها

الكرملين: أرمينيا اعترفت بأن كاراباخ جزء من أراضي أذربيجان

عاجل.. إيران تلغي جميع الرحلات الجوية إلى أذربيجان وأرمينيا

بعد مقتل 32 شخصا.. وقف إطلاق النار في كاراباخ بعد الموافقة على شروط أذربيجان

هجوم عسكري وتدخل دولي واسع.. ماذا يجري بين أذربيجان وأرمينيا في كاراباخ؟

ترشيحاتنا

الحكومة: نستهدف التوسُّع تدريجيًا في مساحات القمح تزامنا مع تطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية"

برشلونة يعلن تجديد عقد بالدي بشرط جزائي مليار يورو

زيادة الرواتب بين 75٪ و142٪.. انتهاء أزمة الصحفيين بمكتب الإذاعة البريطانية بالقاهرة

المشاط: التنمية والعمل المناخي تربطهما علاقة وثيقة والتمويل أبرز تحديات الدول النامية

بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني.. وإعلان قادم عن زياته إلى بكين

هل تشهد مصر زلزالا مدمرا.. البحوث الفلكية تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

سحبت 7 أشخاص للبحر.. لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعما بجنوب أفريقيا| شاهد

السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

فيديو

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ