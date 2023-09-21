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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة..تتسبب في بتر الأطراف.. شيرين زكي تكشف عن بكتيريا بالسمك البلطي..شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

قدمت الدكتور خالد يوسف خبيرالتغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد ماء بالليمون على مدار اليوم.

فوائد عظيمه لماء الليمون تعرف عليها:
 هنعصر ليمونه علي لتر ماء بارد و نشربه علي مدار اليوم و ليس علي الريق :
١- ينقي الجسم من الشوارد الحره فهو مضاد للأكسده قوي .

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ظهرت الفنانة بسنت شوقي مع زوجها الفنان محمد فراج وذلك خلال حضورها  العرض الخاص لفيلمهما "فوي! فوي! فوي!" بملابس شبه مطابقة لإطلالة جستن تمبرليك وبريتني سبيرز الأيقونية في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية (AMAs) عام 2001.

تتسبب في بتر الأطراف.. شيرين زكي تكشف عن بكتيريا بالسمك البلطي

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء و نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن قصة السيدة التي تم بتر يديها وقدميها بسبب وجبة من سمك البلطي

 

ماء ماء بالليمون بسنت شوقي بتر الأطراف البلطى السمك البلطي

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