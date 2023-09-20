تتسبب في بتر الأطراف.. شيرين زكي تكشف عن بكتيريا بالسمك البلطي

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء و نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن قصة السيدة التي تم بتر يديها وقدميها بسبب وجبة من سمك البلطي .

وقالت شيرين إن هناك تداول لأخبار عن سيدة أمريكية تدعى لورا باراخاس تعيش في كاليفورنيا اشترت سمك البلطي من أحد الأسواق لتصاب بإعياء بعد تناول الطعام وينتهي بها الأمر ببتر يديها وقدميها بعد إصابتها ببكتيريا الضمة.

يمكن الناس لأول مرة تتعرف على اسم البكتيريا دي الي اسمها العلمي (Vibrio parahaemolyticus)

النوع ده بينتقل للإنسان عبر تناول المأكولات البحرية النيئة أو الغير مطهوه جيدا ...

من ابرز الأمراض التي تنقلها هي الكوليرا وإنتان الجروح ويمكن أن تصيب الأشخاص عبر السباحة في البحار عن طريق تلوث جروح موجودة بالفعل في أجسامهم

هي نوع من البكتيريا السالبة التي تنشط في المياه المالحة ، وانتقالها للأشخاص عن طريق الغذاء بيكون بسبب تناول ماكولات بحرية نيئة أو غير مطهوة جيدا أو طعام ملوث بفضلات انسان مصاب بهذه البكتيريا .

وتابعت شيرين "للأسف الناس بتتعامل مع الأسماك على أنها غير ناقلة لأية أمراض على الرغم إن الدودة الشريطية تنتقل للإنسان عبر لحوم الأبقار أو الخنازير أو الأسماك المصابة ، تخيلوا !! ولحماية أنفسنا من أية أمراض أو طفيليات هرجع تاني افكر حضراتكم بمحاذير تناول الأسماك :

الاستغناء عن راس السمكة وأحشائها

الابتعاد عن تناول الأسماك والمأكولات البحرية النيئة والتحذير ده يشمل عشاق السوشي والسلمون المدخن الشبه نيئ.

حفظ الأسماك في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل استهلاكها لضمان قتل أية حويصلات لأي نوع من الديدان موجودة بعضلاتها.

تعريض الأسماك للطهو الجيد الذي يطال جميع لحم السمكة ، والأسماك الكبيرة يمكن عمل فتحات في لحمها لتصل الحرارة إلى كافة عضلات السمكة.

الأسماك المدخنة والمملحة ضروري جدا وضعها في الفريزر لمدة يومان قبل الاستهلاك.

شوي الأسماك دون تنظيف أحشائها ممنوووووع تماما ويرجى إزالة الاحشاء وتنظيف الأسماك قبل الشوي وشوي السمكة جيدا بحيث تصل الحرارة لكل لحم السمكة .

الامتناع عن السباحة أو التعامل مع أي مياه معرضة لمصادر تلوث.

عند الاصابة بإسهال مائي ، قيئ ، إسهال ، قشعريرة أو الشعور بتورم واحمرار اي جرح بالجسم بعد السباحة أو التعامل مع مأكولات بحرية نيئة

الشعور بحكة في الجرح.

ظهور تقرح على الجلد عند اي الجرح، وفي بعض الأوقات خروج سوائل لزجة منه ... يجب التوجه فورا لأقرب مستشفى للتدخل الطبي السريع .