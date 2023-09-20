القرموطي : كلنا ثقة بمرور الانتخابات الرئاسية بوعي ومشاركة كبيرة من المصريين

علق الإعلامي جابر القرموطي، على فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لكشف استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كلنا ثقة بأن تظهر الانتخابات الرئاسية بشكل جيد وبمشاركة كبيرة من المصريين ".

وأضاف" كلنا ثقة أن تمر الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل سلام ووعي من المواطن المصري ".

وتابع :" الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية مسألة الوعي لدى المواطن المصري تجاه مختلف الملفات والقضايا ".

وأعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تشرف على الانتحابات الرئاسية القادمة وهى الخامسة من نوعها فى تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف بنداري ان الانتخابات تمثل حدث مهم يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للإنتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية.