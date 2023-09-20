الوطنية للانتخابات: 10085 لجنة اقتراع جاهزة لاختيار رئيس الجمهورية

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من معاينة لجان الاقتراع التي سيجري فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يصل عددها إلى 10 آلاف و85 لجنة.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يعقد في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات، في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذي، قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد بالانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي، تقريره، إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عقد عدة اجتماعات؛ للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات- في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام- قد وجهت الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.