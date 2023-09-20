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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لماذا لا يتم استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية؟..أحمد موسى يفجر مفاجأة

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تشهد استخدام التصويت الإلكتروني، مثلما كان ينتظر البعض، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن أنها لن تستخدم التصويت الإلكتروني نهائيًا خلال الفترة الانتخابات المقبلة. 

أحمد موسى يتحدث عن التصويت الإلكتروني

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن عدم استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية أمر مميز، حتى لا يتم استغلاله في نشر العديد من الشائعات المختلفة خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الانتخابات الأمريكية شهدت جدلًا كبيرًا بسبب التصويت الإلكتروني فيها. 

ولفت أحمد موسى، إلى أن استخدام التصويت الإلكتروني في مصر غير مسموح به، لأن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل في الدستور في الفترة المقبلة، ومصر لن تقوم بأي تعديلات في الدستور خلال الفترة المقبلة. 

وفي سياق متصل، أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل عديدة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن مصر لديها ثقة كبيرة في القضاء، والذي يعطي ضمانات وحياد ونزاهة كبيرة في الانتخابات الرئاسية. 

وشدد أحمد موسى، على أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة ستكون هي المسؤولة على الانتخابات الرئاسية وكل ما يتعلق بها بالكامل، ولا أحد سيكون له أي علاقة بالانتخابات الرئاسية سوى الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك 10 آلاف قاضي سيشرفون على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على أن القضاء هو من يضمن نزاهة وحياد العملية الانتخابية، "على فكرة مفيش دول زينا، في دول كتير مش زينا، عندنا إحنا بس إشراف قضائي على الانتخابات لضمان سلامتها، في دول كتير مش بتعمل كده، مفيش دولة زينا". 

أحمد موسى الانتخابات الرئاسية التصويت الالكترونى قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي

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