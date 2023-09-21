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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي حسن: الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل باحترافية ونزاهة

انتخابات
انتخابات

علق الكاتب الصحفي علي حسن، على فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لكشف استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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وقال علي حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" هناك استعداد كبير من الهيئة الوطنية للانتخابات لبداية استحقاق الانتخابات الرئاسية ".

 

 وتابع علي حسن :" الهيئة الوطنية للانتخابات هي المشرفة والمديرة للانتخابات الرئاسية ويتم ذلك باستقلالية ونزاهة وباحترافية كبيرة ".

 

واكمل علي حسن :" الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل بما يؤكد نزاهة العملية الانتخابية"، مضيفا:" مندوبي المرشحين سيكون متواجدين في اللجان الانتخابية لمتابعة عملية فرز الأصوات ".

 

 ولفت علي حسن:" منح تصاريح كثيرة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة ".

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