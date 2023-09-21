علي حسن: الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل باحترافية ونزاهة

علق الكاتب الصحفي علي حسن، على فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لكشف استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال علي حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" هناك استعداد كبير من الهيئة الوطنية للانتخابات لبداية استحقاق الانتخابات الرئاسية ".

وتابع علي حسن :" الهيئة الوطنية للانتخابات هي المشرفة والمديرة للانتخابات الرئاسية ويتم ذلك باستقلالية ونزاهة وباحترافية كبيرة ".

واكمل علي حسن :" الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل بما يؤكد نزاهة العملية الانتخابية"، مضيفا:" مندوبي المرشحين سيكون متواجدين في اللجان الانتخابية لمتابعة عملية فرز الأصوات ".

ولفت علي حسن:" منح تصاريح كثيرة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة ".