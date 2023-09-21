صرف صحي وإنشاء مدارس.. نائب محافظ البحيرة تعدد المشروعات التنموية

كشفت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، حجم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها داخل المحافظة في كافة القطاعات.

وقالت نهال بلبع في حوارها في برنامج “ مصر جديدة ” المذاع على قناة “ إي تي سي”، :" تم ضخ ما يقرب من 88 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة".

وتابعت نهال بلبع :" البحيرة أصبح بها أكثر من 4000 مدرسة بعد أن كانت في حدود 2000 مدرسة فقط".

وأكملت نهال بلبع:" تم استيعاب المتسربين من التعليم كما تم إحلال وتجديد المدارس القديمة بالإضافة إلى المعاهد الأزهرية والصروح التعليمية.

وتابعت :" يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل قرى المحافظة، إضافة إلى إدخال خدمة الصرف الصحي وخدمة تبطين الترع وتوسيع الرقعة الزراعية".