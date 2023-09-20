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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة.. نهال بلبع: الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة قيمتها تتخطى المليار جنيه|فيديو

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

كشفت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ،  تفاصيل ومعلومات عن مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها في الدولة.

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وقالت نهال بلبع في حوارها في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي": "أوجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعم تطوير محافظة البحيرة".

 

وأضافت نهال بلبع: "الخطة الاستثمارية الحالية لمحافظة البحيرة قيمتها مليار و130 مليون جنيه ومعظم المبالغ تذهب لاستكمال المشروعات التنموية وعلى رأسها مشروعات حياة كريمة".

 

وتابعت نهال بلبع: "محافظة البحيرة بها 6 مراكز كبرى بـ 360 قرية يستفيدون من مبادرة حياة كريمة ومعدلات إنجاز المشروعات كبيرة".

 

وأكملت نهال بلبع: "لدينا أكثر من 50 قرية تحوّلت من استخدام البوتاجاز إلى الغاز الطبيعي"، مضيفة: "مشروعات حياة كريمة غيرت شكل المعيشة  لأهالي المحافظة".

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