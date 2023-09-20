حياة كريمة.. نهال بلبع: الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة قيمتها تتخطى المليار جنيه|فيديو

كشفت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، تفاصيل ومعلومات عن مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها في الدولة.

وقالت نهال بلبع في حوارها في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي": "أوجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعم تطوير محافظة البحيرة".

وأضافت نهال بلبع: "الخطة الاستثمارية الحالية لمحافظة البحيرة قيمتها مليار و130 مليون جنيه ومعظم المبالغ تذهب لاستكمال المشروعات التنموية وعلى رأسها مشروعات حياة كريمة".

وتابعت نهال بلبع: "محافظة البحيرة بها 6 مراكز كبرى بـ 360 قرية يستفيدون من مبادرة حياة كريمة ومعدلات إنجاز المشروعات كبيرة".

وأكملت نهال بلبع: "لدينا أكثر من 50 قرية تحوّلت من استخدام البوتاجاز إلى الغاز الطبيعي"، مضيفة: "مشروعات حياة كريمة غيرت شكل المعيشة لأهالي المحافظة".