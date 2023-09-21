خطوة بخطوة.. نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع جنوني في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

ولكن يخشى الكثيرون من بعض العيوب الشائعة الموجودة في السيارات المستعملة ما يثير الكثير من المخاوف التي قد تدفع الكثيرين للتخلي عن الفكرة نهائياً، وفي السياق التالي يقدم موقع صدى البلد الإخباري عدة نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة.

تحديد الميزانية

يجب على المشتري تحديد ميزانيته بدقة عالية، والقيام بالبحث عن عدة طرازات مناسبة لتلك الميزانية، والدراسة جيدًا أفضل طريقة لتمويل سيارتك في حالة عدم استعدادك لشرائها كاش بالكامل، وذلك من خلال تمويلها من خلال قرض شخصي أو قرض سيارة، ثم احسب المبلغ الذى يمكنك دفعه كمقدمة، ثم احسب الدفعات الشهرية التي يمكنك تحملها.

سعر السيارة الحقيقي

حدد سعر السيارة التي نويت شراءها قبل تنفيذ عملية الشراء، إذ تعتبر أسعار مواقع بيع السيارات خادعة في بعض الأحيان، بسبب أنها تكون من اختيار ملاك السيارات بأنفسهم، ولا يوجد مؤشر حقيقي يضع متوسطا لسعر السيارات المستعملة الحقيقي الذى تُباع به السيارات.

البحث وجمع المعلومات

يجب على المشتري جمع معلومات حول السيارة التي يريد اقتناءها مثل متوسط السعر لكل حالة، والمحركات المتوفرة للسيارة، وخطوط التجهيزات المختلفة، ومميزات السيارة وعيوبها.

مستندات السيارة

يجب التحقق من كافة مستندات السيارة بدقة قبل دفع أى مبلغ للبائع، ومن أن تطابق أرقام الشاسيه والمحرك فى السيارة تلك الموجودة فى الرخصة، ويجب أيضًا أن تتحقق من العقود والتوكيلات إن وجدت، والتأكد من كونها أصلية وموثقة رسميًا، بالإضافة إلى التأكد من أن السيارة ليست تحت أى أنواع حظر البيع.

الاستعانة بمتخصصين

يجب الاستعانة بمختصين، حيث من الممكن ان يتعرض المشتري لعملية خداع كبيرة مثل الطلاء والحالة الخارجية للسيارة، ويقوم الخبير هنا بفحص السيارة بدقة بغض النظر عن الشكل والحالة الخارجية.

التأكد من صحة الأوراق

يجب التأكد من الحالة القانونية لأوراق السيارة ومالكها، كما يجب الكشف عن السيارة للتأكد من وقوع حادث سابق لها تسبب في أضرار تمت معالجتها.

المسافة المقطوعة

يجب فحص المسافة المقطوعة بالسيارة، ومقارنتها مع سنة الصنع، حيث تقطع السيارات في المتوسط ١٥ إلى ٢٠ ألف كيلومتر في السنة الواحدة.