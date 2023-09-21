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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ازاي تتأكد إن محدش سارق الواي فاي بتاعك

إزاي تتأكد إن محدش
إزاي تتأكد إن محدش سارق الواي فاي بتاعك

يُعد الواي فاي (Wi-Fi) جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث يمكننا الاتصال بالإنترنت والاستفادة من الخدمات والتطبيقات المتنوعة. ومع ذلك، ينبغي علينا أن نكون حذرين للتأكد من أن شبكة الواي فاي الخاصة بنا آمنة وغير مخترقة. في هذا التقرير الصحفي، سنستعرض بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للتحقق من عدم اختراق شبكة الواي فاي الخاصة بك.

 

 

تغيير اسم الشبكة (SSID):

يُعد تغيير اسم شبكة الواي فاي الافتراضي (SSID) الخاص بالراوتر الخاص بك خطوة أولى مهمة. 

يفضل استخدام اسم فريد وغير قابل للتعرف عليه بسهولة، وتجنب استخدام المعلومات الشخصية في الاسم.

 

استخدام تشفير قوي:

يجب ضبط الراوتر لاستخدام نوع تشفير قوي مثل WPA2 أو WPA3. يوفر هذا الإعداد حماية أفضل لشبكتك ويجعل من الصعب على المتسللين اختراقها.

 

تغيير كلمة المرور الافتراضية:


يجب تغيير كلمة المرور الافتراضية للراوتر بكلمة مرور قوية وفريدة. ينبغي استخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة، وتجنب استخدام كلمات المرور السهلة التوقع.

 

تمكين تشفير الشبكة الافتراضي (VPN):

 

يعتبر استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أداة فعالة لزيادة الأمان وحماية بياناتك عند الاتصال بشبكة الواي فاي العامة. يعمل VPN على تشفير حركة المرور وإخفاء عنوان IP الخاص بك، مما يجعل من الصعب على المتسللين اختراق بياناتك.

 

استخدام جدار حماية:


  يمكن تفعيل جدار الحماية (Firewall) على جهاز الراوتر الخاص بك لحماية شبكتك من المتسللين. يقوم جدار الحماية بتصفية حركة المرور ومنع الاتصالات غير المرغوب فيها.

 

مراقبة الأجهزة المتصلة:


  قد يكون من المفيد مراقبة الأجهزةالمتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بك للتحقق من عدم وجود أجهزة غريبة أو غير مصرح بها. يمكنك فحص قائمة الأجهزة المتصلة في إعدادات الراوتر وإزالة أي جهاز غير معروف أو مشتبه به.

 

تحديث برامج الراوتر والأجهزة:


  ينبغي تحديث برامج الراوتر وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بك بانتظام. تحديثات البرامج تشمل التصحيحات الأمنية والتحسينات التي يمكن أن تعزز الأمان وتسد الثغرات الأمنية.

 

اختبار الثغرات الأمنية:


  يمكنك استخدام أدوات اختبار الاختراق مثل "اختبار الاختراق اللاسلكي" لفحص شبكتك والبحث عن ثغرات أمنية محتملة. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في تحديد نقاط الضعف واتخاذ إجراءات لتعزيز الأمان.

 

تعليمات الوعي الأمني:


  ينبغي توعية أفراد الأسرة أو المستخدمين المشتركين في شبكة الواي فاي بأهمية الأمان وتوجيههم حول كيفية استخدام كلمات المرور القوية وعدم مشاركتها مع الآخرين، وتجنب الاتصال بشبكات الواي فاي العامة غير الموثوقة.

 

  يعد التحقق من عدم اختراق شبكة الواي فاي الخاصة بك أمرًا مهمًا للحفاظ على أمانك الرقمي وحماية بياناتك الشخصية. 

 

من خلال اتخاذ التدابير المناسبة واتباع الممارسات الأمنية، يمكنك ضمان أن شبكة الواي فاي الخاصة بك تبقى آمنة ومحمية من المتسللين.

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