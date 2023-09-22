بيرسي تاو الهداف و"الأهلي" في الصدارة| جولة أولى مشتعلة من الدوري الممتاز.. سيطرة "حمراء"

أسدل الستار على الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري مساء أمس الخميس بعد أن أقيمت على مدار 4 أيام حيث شهدت العديد من المفاجآت والأزمات.

وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على بقية فرق المسابقة المحلية التي تملك نفس الرصيد.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واكتفى ناديا الزمالك وبيراميدز بالتعادل بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الممتاز ليكتفي كل منهما بنقطة.

وشهدت الجولة الأولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز إقامة 9 مباريات وحققت الأندية 7 انتصارات مقابل تعادلين.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:

طلائع الجيش 2 : 0 البنك الأهلي

زد اف سي 1 : 0 الإسماعيلي

الداخلية 1 : 0 إنبي

الأهلي 4 : 0 المصري البورسعيدي

المقاولون العرب 0 : 2 بلدية المحلة

سموحة 1 : 1 الجونة

فاركو 0 : 2 مودرن فيوتشر

الاتحاد السكندري 1 : 0 سيراميكا كليوباترا

بيراميدز 2 : 2 الزمالك



ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى:

الأهلي.. 3 نقاط.

طلائع الجيش.. 3 نقاط

بلدية المحلة.. 3 نقاط.

مودرن فيوتشر.. 3 نقاط.

زد.. 3 نقاط..

الداخلية.. 3 نقاط

الاتحاد السكندري.. 3 نقاط

بيراميدز .. نقطة واحدة

الزمالك .. نقطة واحدة

سموحة .. نقطة واحدة

الجونة .. نقطة واحدة

الإسماعيلي بدون نقاط

انبي بدون نقاط

سيراميكا كليوباترا بدون نقاط

المقاولون العرب.. بدون نقاط

فاركو .. بدون نقاط

المصري .. بدون نقاط

ترتيب هدافي الجولة الاولي في الدوري الممتاز



تصدر الجنوب إفريقي بيرسي تاو نجم النادي الأهلي قائمة هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولي بعد احرازه هدفين

يسري وحيد وعبد الرحمن أسامة لاعبا طلائع الجيش لكل منهما هدف

مصطفي ميسي لاعب نادي زد هدف

رضا سليم وكريم فؤاد ثنائي النادي الأهلي لكل منهما هدا

المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة هدف

حسام أشرف وعبدالرحمن سمانة ثنائي بلدية المحلة لكل منهما هدف

فادي فريد لاعب سموحة هدف

عبدالعزيز السيد لاعب الداخلية هدف

محمود رزق وأحمد عاطف ثنائي نادي فيوتشر لكل منهما هدف

عبدالله السعيد ورمضان صبحي ثنائي نادي بيراميدز لكل منهما هدف

دونجا وابراهيما نداي ثنائي نادي الزمالك لكل منهما هدف

مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري هدف.