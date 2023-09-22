بريطانية تدفع 35 ألف جنيه إسترليني مقابل الوشم.. ما القصة

أنفقت بيكي هولت، المعروفة بأنها المرأة الأكثر وشمًا في بريطانيا، أكثر من 35 ألف جنيه إسترليني على الوشم على مر السنين لتغطي الآن حوالي 95% من بشرتها بتصميمات ملونة متنوعة مؤكدة أنها لن تنتهي بعد.

البداية في سن الـ15

المرأة البريطانية ذي الـ36 عاما، أكدت أنها بدأت في استخدام الأحبار على جسمها وهي في سن الـ15 حتى الآن ولم تنتهي بعد من وشم بشرتها.

بيكي هولت

ولاستعراض رسوماتها، قامت المرأة البريطانية الأكثر وشمًا بنشر صورًا بالـ "بيكيني" لها على حسابها بموقع انستجرام الذي يضم 150 ألف متابع توضح فيهم أن الوشم يبدأ من جبهتها إلى أخمص قدميها.

هواية تعديل الجسم

وصرحت بيكي (أم لطفل) أنها أقدمت على وشم جسمها لأنها تحب تعديلات الجسم التي تجعلها تبدو مختلفة كما أنها أحببت الطريقة التي تظهر بها الفتيات على مجلات الوشم قويات للغاية، مؤكدة أنها تحلم بالظهور على الغلاف الأمامي لمجلة Bizarre والتي حققته بالفعل في عام 2014.

المرأة البريطانية الأكثر وشمًا

علق الآلاف من متابعي بيكي على إنستجرام على صورها معربين عن إعجابهم برسوماتها حيث قال أحدهم "تبدين جميلة جدًا وأحب وشمك". بينما أضاف آخر "يا لها من امرأة" فيما قال متابع ثالث "الرسومات كثيرة لا يمكن إحصاؤها".