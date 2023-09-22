أحداث في الأهلي| هدية الزمالك وبيراميدز ..عرض جديد لـ"عبد الحفيظ".. واكاديميات إفريقيا مرفوضة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث البارزة داخل جدران النادي الأهلي جاء أبرزها التراجع عن إنشاء أكاديميات داخل عدة بلدان في قارة إفريقيا.

كما استفاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز ايجابيا بهدفين لكل منهما في افتتاحية الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل جدران النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

الأهلي يتراجع عن أكاديميات إفريقيا

تراجعت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن قرار إقامة اكاديميات لاكتشاف المواهب داخل عدة بلدان أفريقية.

جاء تراجع إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن قرار إقامة أكاديميات في قارة إفريقيا بسبب التكلفة العالية للمشروع.



ظهور مفاجئ لسيد عبد الحفيظ عبر قنوات أبوظبي





يقدم الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي وعزيز بودربالة نجم منتخب المغرب الاستوديوهات التحليلية في بطولة الدوري الأفريقي (السوبر ليج) والتي سيتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً في قنوات أبوظبي الرياضية

وأعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عن إذاعة لقاءات الدوري الأفريقي والتي تنطلق يوم 20 أكتوبر بمباراة الافتتاح بين الأهلى وسيمبا التنزانى على ملعب الأخير.

وقال القناة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر":" حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث دوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) ليتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً."

وأضافت "تجمع هذه البطولة المستحدثة ثمانية من نخبة الأندية الأفريقية وأكثرها شعبية وجماهيرية من بينها الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي."

جدول مباريات دوري السوبر الأفريقي 2023

ربع النهائي

الأهلي × سيمبا

الترجي × مازيمبي

الوداد × إنيمبا

صن داونز × بترو أتلتيكو

جدول مباريات دوري السوبر الأفريقي 2023

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × سيمبا) × الفائز من (صن داونز × بترو أتلتيكو)

الفائز من (الوداد × إنيمبا) × الفائز من (الترجي × مازيمبي)



الأهلي الفائز الوحيد في مباراة الزمالك وبيراميدز





تعادل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك مباراة قوية امام نظيره فريق بيراميدز بهدفين لكل منهما فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعتبر النادي الأهلي هو الفائز بعد انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز في الصدام المبكر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بعد تعادل الزمالك وبيراميدز إيجابيا بهدفين لكل منهما فقد منافسي الأهلي الاثنين نقطتين منذ البداية لمسابقة الدوري الممتاز .

وتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد اكتساح نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة بثلاث نقاط .