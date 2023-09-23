محافظ تعز يشيد برؤية الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المنطقة

أشاد محافظ تعز نبيل شمسان، باللقاء الذي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، والذي تناول العديد من القضايا المهمة في المنطقة العربية والعالم، وتحدث فيها عن رؤيته لمستقبل المنطقة.

وقال شمسان، في تغريدة نشرها على موقع "x" (تويتر سابقا)، إن ردود الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء مع قناة فوكس نيوز، عبرت عن رؤية متزنة لقيادة طموحة وواعية تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل للأشقاء في المملكة.

وأضاف محافظ تعز في تغريدته، أن اليمن والسعودية شركاء في الطموح والبناء والأمل.

وأجرى ولي العهد السعودي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مساء الخميس، تناول فيها العديد من القضايا المهمة في المنطقة، وكشف عن رؤيته الطموحة لمستقبل المنطقة، مؤكدا على أن بلاده لن تتردد عن دعم أي رؤية يمكن أن تقود المنطقة نحو مستقبل أفضل.

إنهاء النزاع

وعن الأوضاع في اليمن قال الأمير محمد بن سلمان، إن الفرصة الآن سانحة لإنهاء النزاع وإقرار السلام، في ظل أطول فترة من وقف إطلاق النار تشهدها اليمن منذ اندلاع الحرب في عام 2014.