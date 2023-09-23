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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق "من حقها أن تحميها" بدراو ومبادرة للتوعية بمخاطر الإدمان بنصر النوبة

جهود وأنشطة بأسوان
جهود وأنشطة بأسوان

شهد مركز دراو شمال أسوان إطلاق مبادرة " من حقها أن تحميها " لمناهضة الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 سنة ، وذلك بحضور كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو ، وفاطمة فتحى مقرر اللجنة السكانية ، وأيضاً ممثل الأزهر الشريف والإدراة الصحية ، وبمتابعة من رانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة

وتم تنفيذ المبادرة وفقاً تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الإستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزاهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة. 
 

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وتستهدف المبادرة أهالى قرى مركز دراو لتوعية الإناث بخطورة الزواج المبكر وأضراره الصحية وأثاره السلبية على الفتيات مما يحد من قدرتهن فى الحصول على معلومات حول الصحة الإنجابية ومعرفة وسائل منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من الأمراض المنقولة جنسياً ، فضاً عن الحمل المبكر وما يشكله من مخاطر صحية للأم والطفل بسبب عدم نضج الكثير من الفتيات بدنياً.

وفى نفس السياق واصلت مبادرة " صحتى سر سعادتى " الهادفة إلى نشر التوعية ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع بأسره فعالياتها داخل الوحدات المحلية لقروى أبو سمبل وعنيبة بمركز نصر النوبة بمتابعة من صابر حسين رئيس المدينة .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ترأس اجتماعا للجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية، التى تقدم لها 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ، بالإضافة إلى إختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعى والتى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

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وحضر الاجتماع مديرى التضامن الاجتماعية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية والشئون المالية بالمحافظة، الذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى طبقاً لرؤية مصر 2030 ، وإستمراراً لاختيار الأكفأ والأنسب دائماً من القيادات للإرتقاء بمنظومة العمل العام فى كافة المواقع الخدمية. 

وأكد اللواء أشرف عطية أننا نستهدف تنشيط العمل ، والدفع بوجوه جديدة شابة يتم إختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة ، قادرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد. 

وأشار إلى أن اختيار القيادات يرتكز على مدى الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على تحمل المسئولية والإرتقاء بالمواقع التى يتكلفوا بإدارتها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد تفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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