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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الرابع .. رفع400 طن من التراكمات والمخلفات فى حملات مكبرة بأسوان

جهود وأنشطة الوحدات
جهود وأنشطة الوحدات المحلية بأسوان

لليوم الرابع على التوالى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن التعامل الفورى مع كافة الملاحظات التى بردها المحافظ أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.

واصل مسئولو المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى الحملات المكبرة بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

 

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حيث شهد اليوم رفع أكثر من 400 طن من التراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق من القمامة بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة فى مناطق الإسكان، وإسكان الأوقاف وطريق السادات والكورنيش والمحمودية وخور عواضه بواسطة 60 عامل ومشرف وفنى ومهندس مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 20 سيارة ومعدة. 

فضلاً عن رش الشوارع بالمياه ، وكنس وجرد للأتربة ، وشفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى ، علاوة على تقليم الأشجار ، ورش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة ، وتواصل الحملة جهودها على مدار الأيام القادمة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى وخلق متنفس حيوى للمواطنين بالشكل المطلوب .

وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية ، والتى تقدم لها 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ، بالإضافة إلى إختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعى والتى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

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وحضر الإجتماع مديرى التضامن الاجتماعية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية والشئون المالية بالمحافظة، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى طبقاً لرؤية مصر 2030 ، وإستمراراً لإختيار الأكفأ والأنسب دائماً من القيادات للإرتقاء بمنظومة العمل العام فى كافة المواقع الخدمية. 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أننا نستهدف تنشيط العمل ، والدفع بوجوه جديدة شابة يتم إختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة ، قادرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد. 

وأشار إلى أن إختيار القيادات يرتكز على مدى الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على تحمل المسئولية والإرتقاء بالمواقع التى يتكلفوا بإدارتها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

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