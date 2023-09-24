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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 رابط مباشر .. البحوث الفلكية ترد على تنبؤ بـ زلزال مدمر جديد .. خبير يقدم بدائل مجانية للقضاء على الكتب الخارجية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أسعارها ارتفعت.. خبير: مقترحات لعدم الاعتماد على الكتب الخارجية
مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني للمدراس، تبدأ معاناة أولياء الأمور في شراء الكتب الخارجية التي أصبحت شيئاً أساسيا، بعد أن تحولت إلى ظاهرة تشكل عبئا كبيرا علي الأسرة المصرية بسبب غلاء أسعارها، رغم قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير الكتاب المدرسي للقضاء على هذه الظاهرة

خبير تعليم يقدم بدائل مجانية للقضاء على الكتب الخارجية
مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني للمدراس، تبدأ معاناة أولياء الأمور في شراء الكتب الخارجية التي أصبحت شيئاً أساسيا، بعد أن تحولت إلى ظاهرة تشكل عبئا كبيرا علي الأسرة المصرية بسبب غلاء أسعارها، رغم قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير الكتاب المدرسي للقضاء على هذه الظاهرة .

بعد تنبؤه بـ زلزال مدمر جديد .. البحوث الفلكية: الهولندي كاذب
عاد الهولندي فرانك هوجربيتس في إثارة الجدل مرة أخرى بسبب تنبؤه بـ زلزال مدمر جديد الأمر الذي اثار الفزع والهلع في الوقت الحالي، حيث أن الزلزال المتوقع حدوثه يتوقع أن يكون بقوة 8.5 ريختر، وأن سبب حدوثه هو هندسة الكواكب.

«البحوث الفلكية» يكشف موعد تساوي ساعات الليل مع النهار في القاهرة |تفاصيل
نشهد اليوم ظاهرة فلكية فريدة، تحدث تغيرًا فى الوقت، وهي ظاهرة تتكرر مرتين فقط كل عام و هي ظاهرة الاعتدال الخريفي والتي يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول مما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل .

قبل إعلانها .. مؤشرات كليات الهندسة وفنى صحى بتنسيق الدبلومات الفنية 2023
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انتهى تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2023، وفقا لقواعد وإجراءات القبول بالجامعات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 .. رابط مباشر
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 يتساءل ويهتم الكثير من الطلاب الآن بها وبكيفية الحصول عليها، ذلك الأمر الذي جعل نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة والدور الثاني 2023/2024 تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

بعد نهاية الصيف.. موعد بداية فصل الشتاء 2023
بدأ اليوم أول أيام فصل الخريف فلكيآ، وبهذا نكون قد ودعنا فصل الصيف واجواءه الحاره، حيث يتميز الخريف باعتدال درجات الحرارة واتجاه إلى الأجواء الباردة.

ترقبوا نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال دقائق عبر هذا الرابط
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يواصل طلاب الشهادات الفنية انتظار موعد إعلانها من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويبحث في الوقت الحالي جميع الطلاب وأولياء الأمور على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

 

 

 

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