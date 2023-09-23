بعد تنبؤه بـ زلزال مدمر جديد .. البحوث الفلكية: الهولندي كاذب

عاد الهولندي فرانك هوجربيتس في إثارة الجدل مرة أخرى بسبب تنبؤه بـ زلزال مدمر جديد الأمر الذي اثار الفزع والهلع في الوقت الحالي، حيث أن الزلزال المتوقع حدوثه يتوقع أن يكون بقوة 8.5 ريختر، وأن سبب حدوثه هو هندسة الكواكب.

زلزال مدمر قادم

حذر الهولندي فرانك هوجربيتس تحذيرا خطيرا منذ ساعات قليلة على صفحته على موقع اكس تنبأ فيه بـ زلزال مدمر يبلغ قوته 8.5 ريختر ما بين يومي 26 إلى 28 سبتمبر.

ونشرت الهيئة الجيولوجية ssgeos التي يتبع لها العالم الهولندي على منصة اكس منشورا أوضحت فيه أن : "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".

ومن جانبه قال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن توقعات الهولندي فرانك هوجربيتس، لا يجب أن نلتف لها ولا نستمع له خاصة وأن له الكثير من التوقعات التي اثار فيها الخوف والهلع عند العالم بحدوث زلازل كبيرة ولا يحدث اي شيء.

الكواكب ليست سبب في الزلازل

واوضح الهادي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الهولندي لا يستند على اي حقائق علمية في تنبؤه بـ زلزال مدمر بين يومي 26 إلى 28 سبتمبر، ولا يوجد اي منهجية علمية قوية لتلك التنبؤات حتي انها لا تسير وفق الدراسات العلمية المعترف بها.

وأكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن الكواكب ليست سبب في الزلازل، وأن نظرية الهولندي فرانك هوجربيتس والتي يعتمد فيها على اصطفاف الكواكب لتبين وقوع الزلازل غير صحيحة بالمرة.

هل يحدث زلزال مدمر في مصر

واشار الهادي إلي أن أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي تغيير في أي نشاط زلزالي على مستوى مصر، مؤكدا إلي أن الزلازل لم تكثر كما يعتقد البعض وأن جميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، وأن مناطق حدوث الزلازل في مصر تحدث في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.

وعن إمكانية حدوث زلزال مدمر كما يحذر الهولندي فرانك هوجربيتس، طمأن رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، المصريين حيث قال إنه وفقا للمستوي الزلزالي في مصر وخرائط الشدة الموجودة فإن إحتمالية حدوث زلزال مدمر في مصر إحتمالية ضعيفة.