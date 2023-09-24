أخبار 24 ساعة.. رسائل نارية حول سد النهضة في بيان مصر أمام الأمم المتحدة

أخبار مصر.. وجه وزير الخارجية سامح شكرى، رسائل نارية خلال إلقاء بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

5 رسائل نارية حول سد النهضة.. نص بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وجه وزير الخارجية سامح شكرى، رسائل نارية خلال إلقاء بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم السبت 23 سبتمبر، وقال إنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية.

وضع حجر أسسها البابا شنوده منذ50 عاما.. قصة تدشين كنيسة العذراء بجاردن سيتي

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء بحي جاردن سيتي، التابعة لقطاع كنائس وسط القاهرة، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التي أجريت فيها.

استعدادا للعام الدراسي .. مدبولي يتراس اجتماع مجلس المحافظين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع المحافظين لمناقشة عدد من الملفات استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

50 عامًا من العزة والكرامة.. حرب أكتوبر يوم تغير فيه مجرى التاريخ| فيديو

تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين على حرب أكتوبر ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد تصادم فندق عائم في المنيا.. السياحة تكشف هل كان به نزلاء؟| فيديو

كشف محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، حقيق حادث الفندق العائم الذي تعرض لحاث تصادم أثناء مروره في المنيا.

تهديدات السدود.. خبير يتساءل عن بديل اجتماع أديس أبابا حول سد النهضة

تساءل الدكتور عباس شراقي، عن البديل عن اجتماعات أديس أبابا حول سد النهضة، وفي ظل تهديدات السدود أصبح العالم مهيئا أكثر للاستماع إلى حلول قد تكون مناسبة للحماية من خطرها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

قال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران إن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 التي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريًا بـ مطار الدمام الدولي، لوجود عطل فني مفاجئ.

سيول وظواهر نادرة.. خبير يكشف التغيرات المناخية المتوقعة خلال الفترة المقبلة

توقع خبير متخصص في مجال المناخ تعرض مصر لـ سيول إضافة إلى ظواهر نادرة خلال فصل الخريف، على عدد من الأماكن، كما كشف التغيرات المناخية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الصناعة: قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر

أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

إثيوبيا تماطل في حل أزمة سد النهضة ببيان جديد

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية انطلاق الجولة الثانية لمفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لـ سد النهضة مع توقعات باستئناف نقاش المبادئ التوجيهية والقواعد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ننشر.. وثائق قيد محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين

ينشر موقع “صدى البلد”، وثائق قيد الأستاذ محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، وذلك بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاده .

تاريخ ممتد من المودة والأخوة.. السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. متمنياً للشعب السعودي الشقيق، كل الخير والتقدم والرخاء.

زيادة 50٪.. ننشر أسعار ريڤو الجديدة بعد تحريكها

شهد سوق الدواء زيادة لبعض الأدوية وعلي رأسها ريڤو «الإسبرين» Rivo 320mg 20*10 tabs وسجلت الزيادة 30 جنيها للعبوة، حيث كان السعر القديم 65 جنيها تم زيادتها إلى 95 جنيها.