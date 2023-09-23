تهديدات السدود.. خبير يتساءل عن بديل اجتماع أديس أبابا حول سد النهضة

تساءل الدكتور عباس شراقي، عن البديل عن اجتماعات أديس أبابا حول سد النهضة، وفي ظل تهديدات السدود أصبح العالم مهيئا أكثر للاستماع إلى حلول قد تكون مناسبة للحماية من خطرها.

قال الدكتور عباس شراقي استاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان “اجتماع جديد فى أديس أبابا وما هو البديل؟”، كما حدث فى الاجتماع السابق بالقاهرة فى 27-28 أغسطس الماضي بالاعلان بعد عقد الجلسة الأولى، أعلن اليوم عقد جلسة جديدة فى أديس أبابا دون وجود أى تفاصيل عن طريقة سير المفاوضات التى خلت من الأطراف الدولية فى القاهرة، ويبدو أن هذا الأمر مستمرا.

وتابع الدكتور عباس شراقي أن آخر جولة لـ المفاوضات السابقة كانت فى فبراير 2020 فى واشنطن، وانتهت بتغيب إثيوبيا عن توقيع مسودة الاتفاق الذى وقعته مصر بالأحرف الأولى، كما عقدت جلسة للوزراء فى كينشاسا فى أبريل 2021، وفيها طالبت مصر والسودان بوجود أطراف دولية كوسيط مع تحديد جدول زمنى إلا أن إثيوبيا رفضت مبدأ الوساطة جملة وتفصيلا ووافقت فقط على وجودهم كمراقبين لا يتكلمون إلا إذا طلب منهم، وفشل اللقاء فى إيجاد طريقة مناسبة للتفاوض.

وأكمل الدكتور عباس شراقي: "وعلى هامش لقاء قمة الجوار للسودان فى القاهرة تم الاتفاق فى 13 يوليو 2023 على استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق خلال 4 أشهر، وعقد الاجتماع الأول فى القاهرة 27-28 أغسطس وأعلن الطرف المصرى عدم الوصول إلى أى جديد حيث أن الطرف الإثيوبى لم يتغير فى عدم إبداء أى مرونة.

وجود أطراف دولية فعالة لا يضمن الوصول إلى اتفاق

وتابع الدكتور عباس شراقي أنه "على الرغم أن وجود أطراف دولية فعالة لا يضمن الوصول إلى اتفاق إلا أنه يعطى أملًا لإمكانية تحقيق ذلك ولذا كان موقفا ضروريا لمصر والسودان أن يتمسكا به، عدم الوصول إلى اتفاق خلال المدة المذكورة التى تنتهي 12 ديسمبر 2023 يدفع مصر والسودان نحو مجلس الأمن مرة ثالثة وأخيرة، لكن ليس كقضية مائية بل كقضية وجود شعب وادي النيل، الذى أصبح مهددا بتكرار الأسوأ من درنة الليبية مئات المرات حيث أن أكثر من 20 - 30 مليون مهددون بالفناء (حال انهيار السد) من سد زادت سعته من 11.1 مليار م3 إلى 74 مليار م3 فى بيئة جيولوجية هى الأسوأ على مستوى العالم حيث النشاط الزلزالى الأكبر فى القارة الأفريقية، والفيضان السنوي الكبيرمن أعلى جبال تصل قمتها إلى أكثر من 4600 متر وقد يصل إلى مليار متر مكعب يوميا عند سد النهضة، وفوالق هى الأكبر عالميا (الأخدود الأفريقى العظيم)، والتجمع البركاني البازلتى الأكبر أيضا عالميا والأضعف لمقاومة عوامل التعرية وتكوين طمى، وشدة إنجراف التربة فى إثيوبيا الأولى عالميا.

تهديدات السدود

وختم شراقي بأن الأمم المتحدة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى للاستماع إلى تهديدات السدود كما أعرب الأمين العام في كلمته عن القلق الشديد من تهديدات السدود على سكان العالم أمام الجمعية العامة 2023 الأسبوع الماضى.

وكان السفير الإثيوبي في الولايات المتحدة ورئيس وفد التفاوض الإثيوبي في أزمة سد النهضة سيلشي بيكلي، أعلن اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 عن انطلاق جولة المفاوضات الثانية بشأن سد النهضة، في العاصمة أديس أبابا.

قال "بيكلي" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا): "بدأنا هذا الصباح الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة في أديس أبابا"، وأضاف "تسترشد إثيوبيا بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل وتعمل على تحقيق نتائج ودية لبناء وملء سد النهضة يتوافق مع إعلان المبادئ".

وكانت القاهرة استضافت الجولة الأولى من المفاوضات في 27 و 28 أغسطس الماضي، بحضور وزراء الري من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وقالت وزارة الري إنها لم تلمس أي تغير ملموس في موقف إثيوبيا بشأن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة وعملية ملئه وتشغيله.