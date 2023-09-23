بيان جديد من إثيوبيا بشأن بدء جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة

أعلن السفير الإثيوبي في الولايات المتحدة ورئيس وفد التفاوض الإثيوبي في أزمة سد النهضة سيلشي بيكلي، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 عن انطلاق جولة المفاوضات الثانية بشأن السد في العاصمة أديس أبابا.

وقال "بيكلي" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "بدأنا هذا الصباح الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة في أديس أبابا".

وأضاف "تسترشد إثيوبيا بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل وتعمل على تحقيق نتائج ودية لبناء وملء سد النهضة يتوافق مع إعلان المبادئ".

يذكر أن الجولة الأولى من هذه المفاوضات استضافتها القاهرة في 27 و 28 أغسطس الماضي، بحضور وزراء الري من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وقالت وزارة الري إنها لم تلمس أي تغير ملموس في موقف إثيوبيا بشأن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.