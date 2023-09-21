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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التوصل لاتفاق خلال أسبوع..مصر تبعث برسالة عاجلة لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

طالب وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، إثيوبيا بالمرونة المطلوبة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وقال شكري، في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، إنه “إذا توفرت الإرادة لدى إثيوبيا يمكن التوصل لاتفاق خلال أسبوع”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية تعليقا على ما تم الإعلان حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، إنه يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

وتابعت الخارجية : “إن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي”.

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واختتمت: “إن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”.

سد النهضة اثيوبيا سامح شكري مصر

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