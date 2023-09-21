مصرع العشرات.. الجوع يهدد 400 ألف لاجئ في إثيوبيا

قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 30 لاجئًا لقوا حتفهم بسبب الجوع وسوء التغذية منذ مايو الماضي بعد توقف المساعدات الغذائية في المخيمات في منطقة جامبيلا بإثيوبيا.

وفي بيان صدر أمس الأربعاء، أعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع والقلق المتزايد بشأن نقص المواد الغذائية في مخيمات اللاجئين التي تستضيف اللاجئين والنازحين داخلياً مع انتشار الصراع في جميع أنحاء إثيوبيا، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وأجرت الهيئة الحقوقية زيارات مراقبة لمخيمات اللاجئين في جامبيلا، التي تستضيف حوالي 400 ألف لاجئ، في أواخر أغسطس الماضي، ووجدت أنه لم يتم تقديم أي مساعدات غذائية جديدة منذ مايو في مخيم نجوينييل الذي يأوي 112,000 لاجئ، ومنذ يونيو في مخيمي تيركيدي وكولي.

وقالت اللجنة في بيان لها: "إن وقف المساعدات الغذائية إلى جانب نقص الغذاء للأطفال يثير القلق من سوء التغذية، الذي لا يؤثر فقط على أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ولكن أيضًا على الأطفال فوق سن 10 سنوات".

وأضافت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اللاجئين أفادوا بأنهم "يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب النقص الحاد في الغذاء"، وقد "ساهم نقص المساعدات الغذائية في حدوث وفيات مرتبطة بالجوع".

ووفقاً لممثلي اللاجئين وخدمات اللاجئين والعائدين، فقد ساهم نقص المساعدات الغذائية في وفاة ما يقرب من 30 شخصاً بسبب الجوع في مخيمات جامبيلا حتى الآن.

وقد تعرض اللاجئون للهجوم والقتل أثناء مغادرتهم المخيمات للبحث عن الطعام، وفقًا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية وممثلي اللاجئين وحذرت اللجنة من أن الوضع يهدد بزعزعة استقرار العلاقات بين اللاجئين والمجتمع المضيف، كما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للجنة حقوق الإنسان والحريات أن التعليق الكامل للمساعدات الغذائية منذ مايو قد أثر بشدة على اللاجئين.

ودعت المفوضية إلى بذل جهود منسقة عاجلة بين الحكومة ووكالات الإغاثة، ولا سيما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي "لاستئناف المساعدات الغذائية الحيوية والدعم الإنساني الأوسع للاجئين، من أجل منع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح".

وفي يونيو، أوقف كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية في إثيوبيا بعد تحويل الغذاء الممول من الجهات المانحة على مستوى البلاد والذي يغطي سبع مناطق بمشاركة الحكومة الفيدرالية والكيانات الإقليمية.