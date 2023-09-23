عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إثيوبيا تماطل في حل أزمة سد النهضة ببيان جديد

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية انطلاق الجولة الثانية لمفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لـ سد النهضة مع توقعات باستئناف نقاش المبادئ التوجيهية والقواعد.

أعلنت الخارجية الإثيوبية، في بيان، اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر، انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا، مبينة أنه من المتوقع أن تستأنف الدول الثلاث مناقشاتها حول مشروع المبادئ التوجيهية والقواعد.

وقال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي السفير سيليشي بيكيلي، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الجولة من المحادثات تجرى بعد الانتهاء بنجاح من الجولة الرابعة من الملء وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

 وأعرب بيكيلي عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم حول القضايا العالقة في هذه الجولة من المحادثات.

السبيل الوحيد القابل للتطبيق

وشدد بيكلي على أن موقف إثيوبيا “بأن الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ لعام 2015، هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان الاستخدام العادل للنهر، وأن إثيوبيا ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي وودي من خلال العملية الثلاثية الجارية”.

وأكمل بيان الخارجية الإثيوبية أن وزير المياه والري في مصر هاني سويلم، والقائم بأعمال وزير المياه السوداني عبد الرحمن منصور بشير، أعربا في كلمتيهما الافتتاحية عن أملهما في التوصل إلى اتفاق.

txt

تهديدات السدود.. خبير يتساءل عن بديل اجتماع أديس أبابا حول سد النهضة

txt

من أديس أبابا .. أول صور للجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة

txt

استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية في أديس أبابا

txt

4 تطورات وحدث غريب في سد النهضة.. رسالة مصرية لإثيوبيا وجفاف السودان

جدير بالذكر أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

اثيوبيا سد النهضة مصر والسودان وإثيوبيا الخارجية الاثيوبية إعلان المبادئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

تسرب مياه مالحة في نهر المسيسبي وإعلان الطوارئ بمدينة أمريكية

شكري: مصر تؤكد حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا

شكري: نجحنا خلال COP 27 في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية

بعد مبابي .. ترتيب مصطفى محمد بالدوري الفرنسي

ربنا يرحم شهداءنا.. أحمد موسى يمر بسيارته من أمام بئر العبد: أصبحت آمنة

شكري: مصر أول من صنع السلام.. ونسعى لإقراره في السودان وليبيا وسوريا واليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

عبدالله أبو ضيف وأحمد رجب يفوزان بجائزة هيكل للصحافة العربية ..تفاصيل

بدء فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد "الأستاذ" محمد حسنين هيكل .. تفاصيل

أبيض X أبيض.. مي حلمي تثير جدلا بإطلالة أنيقة وجريئة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ