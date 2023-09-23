إثيوبيا تماطل في حل أزمة سد النهضة ببيان جديد

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية انطلاق الجولة الثانية لمفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لـ سد النهضة مع توقعات باستئناف نقاش المبادئ التوجيهية والقواعد.

أعلنت الخارجية الإثيوبية، في بيان، اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر، انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا، مبينة أنه من المتوقع أن تستأنف الدول الثلاث مناقشاتها حول مشروع المبادئ التوجيهية والقواعد.

وقال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي السفير سيليشي بيكيلي، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الجولة من المحادثات تجرى بعد الانتهاء بنجاح من الجولة الرابعة من الملء وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وأعرب بيكيلي عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم حول القضايا العالقة في هذه الجولة من المحادثات.

السبيل الوحيد القابل للتطبيق

وشدد بيكلي على أن موقف إثيوبيا “بأن الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ لعام 2015، هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان الاستخدام العادل للنهر، وأن إثيوبيا ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي وودي من خلال العملية الثلاثية الجارية”.

وأكمل بيان الخارجية الإثيوبية أن وزير المياه والري في مصر هاني سويلم، والقائم بأعمال وزير المياه السوداني عبد الرحمن منصور بشير، أعربا في كلمتيهما الافتتاحية عن أملهما في التوصل إلى اتفاق.

جدير بالذكر أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.