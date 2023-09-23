من أديس أبابا .. أول صور للجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة

انطلقت اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزير الري المهندس هاني سويلم، إلى جانب ممثلين من إثيوبيا والسودان.

وأعلن السفير الإثيوبي في الولايات المتحدة ورئيس وفد التفاوض الإثيوبي في أزمة سد النهضة سيلشي بيكلي، في وقت سابق من اليوم السبت : "بدأنا هذا الصباح الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة في أديس أبابا".

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "تسترشد إثيوبيا بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل وتعمل على تحقيق نتائج ودية لبناء وملء سد النهضة يتوافق مع إعلان المبادئ".

يذكر أن الجولة الأولى من هذه المفاوضات استضافتها القاهرة في 27 و 28 أغسطس الماضي، بحضور وزراء الري من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وقالت وزارة الري إنها لم تلمس أي تغير ملموس في موقف إثيوبيا بشأن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.