سيول وظواهر نادرة.. خبير يكشف التغيرات المناخية المتوقعة خلال الفترة المقبلة

توقع خبير متخصص في مجال المناخ تعرض مصر لـ سيول إضافة إلى ظواهر نادرة خلال فصل الخريف، على عدد من الأماكن، كما كشف التغيرات المناخية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

قال خبير الطقس جمال عبد الحليم المتخصص في المناخ إن الشمس تتعامد غدا الأحد الموافق 24 سبتمبر، على خط الاستواء ليبدأ فعليا فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي ويتساوى طول الليل والنهار في معظم أنحاء العالم.

وأضاف جمال عبد الحليم: "يعرف فصل الخريف في مصر بفصل التغيرات الحادة والسريعة، بمعنى أنه يمكن مشاهدة الفصول الأربعة في يوم واحد، كما أن النصف الأول منه مشابه لفصل الصيف، و تشهد فيه البلاد موجات حارة أحيانا، في حين أن النصف الثاني منه مشابه لفصل الشتاء حيث تنخفض الحرارة وتتساقط الأمطار"، وفق تصريحاته إلى “ RT” .

وتابع: "ما يميز فصل الخريف في بعض الأحيان هو تشكل منخفض السودان الموسمي الذي يعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية علي مناطق مختلفة من البلاد أبرزها جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء، كما تتعرض خلاله البلاد لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تشكل المنخفضات الجوية المرفقة بالكتل الهوائية الباردة التي غالبا ما تتمركز باتجاه جزيرة قبرص".



سيول وظواهر نادرة

وأكمل أن "الملامح العامة للخريف الحالي وطبقا لمعطيات الخرائط الجوية أنه من المحتمل أن تشهد البلاد موجات ممطرة على فترات، في الغالب ستكون معدلات الأمطار أعلى من معدلاتها، مع فرص لتشكل السيول أحيانا خاصة الصعيد وجبال البحر الأحمر وسيناء"، كما رحج الخبير "تشكل ظواهر نادرة أحيانا مثل الشواهق المائية علي سواحل البحر المتوسط نتيجة احترار مياه البحر المتوسط بشكل ملحوظ"، مشيرا إلى أن أبرز الحالات الجوية الخريفية التي قد تتسم بالقوة ستكون في الثلث الأخير من أكتوبر، والثلث الأول من نوفمبر".

وقال: "أما أولى الحالات الجوية الممطرة فمتوقعة خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر، ومن المتوقع تشكل منخفض جوي يتمركز غرب قبرص تصاحبه كتلة هوائية منخفضة في درجة حرارتها ورطبة تعمل على تكاثر السحب الماطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا وشمال سيناء".

وكانت هيئة الأرصاد قالت، في بيان، إن فصل الخريف بدأ فلكيا اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة نحو ثلاثة أشهر لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، وأضافت هيئة الأرصاد، أن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

أهم سمات سمات فصل الخريف

من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء، وفق وتابعت هيئة الأرصاد.

فرص لتشكل سيول في سيناء

وفي بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.