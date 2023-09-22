الخريف يبدأ بأجواء حارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد، أن غدا السبت، الموافق 23 سبتمبر هو بداية فصل الخريف رسميا، حيث تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وعدم وجود أي موجات غير مستقرة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس غدا السبت، أول يوم في فصل الخريف، سوف تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث تصل العظمى على القاهرة 34 درجة وعلى الصعيد إلى 40 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويبقى الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس خلال الأيام القادمة، ظهور للسحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتبدأ نسب الرطوبة أيضا، في الانخفاض ليلا على أغلب أنحاء البلاد مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ويشهد الطقس نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس على البلاد خلال الأيام القادمة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا أول أيام الخريف، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 34 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية تسجل 30 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء تسجل 37 للعظمى والصغرى 27 درجة

شمال الصعيد تسجل 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد تسجل 40 للعظمى والصغرى 26