عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع بداية فصل الخريف .. كيف تتعامل مع التقلبات الجوية ؟

مع بداية فصل الخريف..
مع بداية فصل الخريف.. كيف تتعامل مع التقلبات الجوية

مع تغير المناخ و التقلبات الجوية  يصاب الكثير من الأشخاص بالنزلات البرد و الأنفلونزا،  مع استمرار تغير الطقس فجأة من موجات باردة إلى مشمسة إلى ممطرة، يمكن لصحتك أيضًا أن تؤثر سلبًا، وقبل أن تدرك ذلك، تبدأ في الشعور بحكة في الحلق وانسداد في الأنف.

 فيما يلي 5 طرق للوقاية من الإصابة بالمرض أثناء  التقلبات الجوية :
-اغسل يديك

ومن المهم أن تغسل يديك بانتظام،  يمكن أن تحمل يديك عددًا كبيرًا من الجراثيم من الأسطح المتعددة التي تتلامس معها خلال النهار، تجنب لمس فمك أو عينيك أو أذنيك، لأن ذلك سيسهل دخول الجراثيم والفيروسات إلى جسمك،  تأكد بشكل خاص من غسل اليدين قبل تناول طعامك، استخدم معقم اليدين في حالة عدم قدرتك على غسل يديك بالماء والصابون.

-الغرغرة بالماء

وفقا لدراسة، فإن الأشخاص الذين يتغرغرون بالماء العادي هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي، مقارنة بأولئك الذين لا يتغرغرون، يمكنك الغرغرة بالماء الفاتر مع قليل من الملح. الغرغرة هي طريقة بسيطة لغسل البكتيريا التي قد تكون عالقة في الفم والحلق، يوصى بالمضمضة بالماء حول فمك لمدة 60 ثانية ثم بصقه.

-كن نشطا

أظهرت دراسة أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام – 45 دقيقة من التمارين لمدة 3 إلى 5 أيام في الأسبوع – يمكن أن تجعل جهازك المناعي أكثر قدرة على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي العلوي، وأظهرت دراسة أخرى أن أولئك الذين ساروا لمدة 35-45 دقيقة (5 أيام في الأسبوع) حصلوا على نصف عدد أيام المرض فقط، مقارنة بأولئك الذين لديهم أنماط حياة خاملة.

-احصل على قسط كاف من النوم

يمكن أن تؤثر عادات النوم ومدته على صحتك العقلية والجسدية، وأظهرت دراسة أن أولئك الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد بما يصل إلى 3 مرات، مقارنة بأولئك الذين ينامون لأكثر من 7 ساعات، لذا حاول إنشاء جدول نوم لمدة 7-9 ساعات والتزم به، إنه مثالي لمواءمة جدول نومك مع توقيت غروب الشمس وشروقها.

-ابق رطبًا

من المهم أن تبقى رطبًا بشكل صحيح للحفاظ على صحة جيدة أثناء الطقس البارد، كما هو الحال أثناء الطقس الدافئ، يساعد البقاء رطبًا في الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية في الممرات الأنفية. سيساعدهم ذلك على منع الغزاة الفيروسيين من دخول جسمك،  يميل الأشخاص إلى شرب كمية أقل من الماء خلال فصل الشتاء، ولهذا السبب يجب أن تتذكروا بوعي الاستمرار في شرب الماء طوال اليوم.

-تناول نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات

الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك وحمايتك من الإصابة بالمرض مع تغير الطقس. تناول الأطعمة مثل الخضار الورقية الداكنة، والتوت، وسمك السلمون، والبطاطا الحلوة، يمكن للمكسرات مثل اللوز والجوز والفستق أيضًا أن تعزز مناعتك أثناء تغير الموسم.

المصدر: timesofindia

التقلبات الجوية تغير المناخ الأنفلونزا أمراض الجهاز التنفسي العلوي الجهاز التنفسي الطقس البارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مدبولي: معارض احتياجات المدارس هدفها إحداث توازن في الأسواق

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

موضوعات متعلقة

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

في دقائق.. طريقة عمل أومليت الخضراوات في الميكروويف

بالفوشيا ... رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حلاوة المولد.. طريقة عمل الفولية في المنزل

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

دراسة صادمة | الرجال عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

طريقة عمل كشك ألماظية | بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| طريقة ضارة لتناول الحليب.. أبراج تواجه تحديات في الحب.. صور ملابس سلمى الجابري ملكة جمال مصر

ترشيحاتنا

10 ملايين فدان .. خطة مصرية لزيادة الأراضي الزراعية والقمح يأتي في المقدمة

جيرو يقود تشكيل ميلان ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

قرار عاجل من المحكمة في قضية مصرع ابن لاعب الزمالك السابق

عاجل .. روسيا تزود مصر بـ 8 ملايين طن من القمح

الاحتفال باليوم العالمي لها.. القباج تدشن «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف عن نشاط خطير في 3 مواقع نووية روسية وأمريكية وصينية

مع بداية فصل الخريف .. كيف تتعامل مع التقلبات الجوية ؟

موسم الكويت .. أحمد سعد ورامى صبرى والشعيبى يشعلون حماس الجمهور.. صور

بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

فيديو

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

ضربتني وعورتني.. طليق علا غانم يكشف كواليس الانفصال بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ