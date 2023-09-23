مع بداية فصل الخريف .. كيف تتعامل مع التقلبات الجوية ؟

مع تغير المناخ و التقلبات الجوية يصاب الكثير من الأشخاص بالنزلات البرد و الأنفلونزا، مع استمرار تغير الطقس فجأة من موجات باردة إلى مشمسة إلى ممطرة، يمكن لصحتك أيضًا أن تؤثر سلبًا، وقبل أن تدرك ذلك، تبدأ في الشعور بحكة في الحلق وانسداد في الأنف.

فيما يلي 5 طرق للوقاية من الإصابة بالمرض أثناء التقلبات الجوية :

-اغسل يديك

ومن المهم أن تغسل يديك بانتظام، يمكن أن تحمل يديك عددًا كبيرًا من الجراثيم من الأسطح المتعددة التي تتلامس معها خلال النهار، تجنب لمس فمك أو عينيك أو أذنيك، لأن ذلك سيسهل دخول الجراثيم والفيروسات إلى جسمك، تأكد بشكل خاص من غسل اليدين قبل تناول طعامك، استخدم معقم اليدين في حالة عدم قدرتك على غسل يديك بالماء والصابون.

-الغرغرة بالماء

وفقا لدراسة، فإن الأشخاص الذين يتغرغرون بالماء العادي هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي، مقارنة بأولئك الذين لا يتغرغرون، يمكنك الغرغرة بالماء الفاتر مع قليل من الملح. الغرغرة هي طريقة بسيطة لغسل البكتيريا التي قد تكون عالقة في الفم والحلق، يوصى بالمضمضة بالماء حول فمك لمدة 60 ثانية ثم بصقه.

-كن نشطا

أظهرت دراسة أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام – 45 دقيقة من التمارين لمدة 3 إلى 5 أيام في الأسبوع – يمكن أن تجعل جهازك المناعي أكثر قدرة على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي العلوي، وأظهرت دراسة أخرى أن أولئك الذين ساروا لمدة 35-45 دقيقة (5 أيام في الأسبوع) حصلوا على نصف عدد أيام المرض فقط، مقارنة بأولئك الذين لديهم أنماط حياة خاملة.

-احصل على قسط كاف من النوم

يمكن أن تؤثر عادات النوم ومدته على صحتك العقلية والجسدية، وأظهرت دراسة أن أولئك الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد بما يصل إلى 3 مرات، مقارنة بأولئك الذين ينامون لأكثر من 7 ساعات، لذا حاول إنشاء جدول نوم لمدة 7-9 ساعات والتزم به، إنه مثالي لمواءمة جدول نومك مع توقيت غروب الشمس وشروقها.

-ابق رطبًا

من المهم أن تبقى رطبًا بشكل صحيح للحفاظ على صحة جيدة أثناء الطقس البارد، كما هو الحال أثناء الطقس الدافئ، يساعد البقاء رطبًا في الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية في الممرات الأنفية. سيساعدهم ذلك على منع الغزاة الفيروسيين من دخول جسمك، يميل الأشخاص إلى شرب كمية أقل من الماء خلال فصل الشتاء، ولهذا السبب يجب أن تتذكروا بوعي الاستمرار في شرب الماء طوال اليوم.

-تناول نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات

الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك وحمايتك من الإصابة بالمرض مع تغير الطقس. تناول الأطعمة مثل الخضار الورقية الداكنة، والتوت، وسمك السلمون، والبطاطا الحلوة، يمكن للمكسرات مثل اللوز والجوز والفستق أيضًا أن تعزز مناعتك أثناء تغير الموسم.

المصدر: timesofindia