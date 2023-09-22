أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تستقبل فصل الخريف اليوم السبت

أخبار مصر.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الخريف فلكيا في مصر، اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر، ويستمر لمدة نحو 3 أشهر، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، رسميا، بداية فصل الخريف فلكيا في مصر، غدا السبت الموافق 23 سبتمبر، ويستمر لمدة نحو 3 أشهر، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

مدبولي: شكل المباني غير المكتملة والفنادق المغلقة من طابا لنويبع غير مُرضٍ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن زيارته، التي بدأت بـ سانت كاترين ثم طابا ونويبع، جاءت بهدف الوقوف على ما يتم في قطاع السياحة الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

انطلاق فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

انطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مساء اليوم، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، وذلك على مسرح السور الشمالي، بجوار بوابة النصر بالقاهرة، والذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ويستمر خلال الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر الجاري.

وزير الإنتاج الحربي: الظروف العالمية تحتم علينا تعميق التصنيع في مختلف القطاعات

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات الشركات (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حلوان للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية)، وذلك بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

ناشد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بـ الشان العام الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستجابه لطلب الفلاحين العاجل.

تقنيات حديثة لـ زراعة الأرز بمصر لمواجهة التغيرات المناخية

قام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتسليم شهادات التخرج للبعض المبعوثين الأفارقة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثلاثي المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية " JICA " والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية و"وزارة الخارجية" وختام اعمال البرنامج التدريبي بالمركز المصري الدولي للزراعة لبرنامج " استراتيجيات تقنيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في افريقيا " في الفترة من ٢-٩ - ٢٠٢٣ حتى ٢١- ٩- 2023.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد توقف 8 سنوات .. عودة رحلات مصر للطيران للشحن الجوي إلى أمريكا

أنهى اليوم وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولي ورحلات الركاب والبضائع للشركة الوطنية مصر للطيران جاء ذلك عقب زيارته التي بدأت منذ حوالى اسبوع.

الزراعة : إعداد برامج مبتكرة للغابات والمراعي بالتعاون مع الفاو

استعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بصفته رئيس هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أبرز ما تم انجازه بالهيئة خلال العامين الماضيين، ومنذ انتخابه رئيساً للهيئة، في دورتها الخامسة والعشرين.

الوزراء: تطوير المزلقانات ومحطات القطارات جزء أساسي من خطة تحديث منظومة النقل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تطوير مزلقانات السكك الحديدية .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رحلة الألف كيلو متر تنطلق من الإسكندرية وتجوب الصعيد لدعم صحة الأسرة

من محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم انطلقت "رحلة الألف كيلو متر".. حيث تجوب محافظات مصر لدعم صحة الأسرة، وتستهدف نشر الوعي الطبي لدى السيدات المستهدفات من خلال رائدات مؤهلات وفرق طبية في عيادات مجتمع مدني معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

برعاية السيسي.. الكيلاني والقباج تشهدان افتتاح الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي تُقام فعالياته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الحياة حلوة"، وتُقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني.

لوتس | مواصفات أول سيارات بريطانية في مصر

تبدأ شركة لوتس البريطانية طرح منتجاتها لأول مرة بمصر باعتبارها علامة تجارية فاخرة ومتفردة تجسد روح السيارات الرياضية عالية الأداء، والسيارات الكهربائية العصرية، وتكنولوجيا السيارات المتطورة.