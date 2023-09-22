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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يطّلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالشركات التابعة

وزير الإنتاج الحربي
"وزير الإنتاج الحربي" يطّلع على الموقف التنفيذي للمشروعات

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات الشركات (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حلوان للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية)، وذلك بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، جاء ذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا الاجتماع يأتى بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة التي تقوم بتنفيذها الشركات التابعة (مصانع 18، 27، 81، 99، 300) حيث قام ممثلو الشركات الخمسة بإجراء عروض تقديمية عن المشروعات المنفذة خلال العام ومقترح المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة من العام.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن الاجتماع جاء كذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالشركات والوحدات التابعة بشكل عام والوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة في اللقاءات والزيارات التفقدية التي تمت خلال الفترة الماضية. 

وشدد وزير الإنتاج الحربي ، على أن الظروف العالمية الحالية تحتم علينا بذل الكثير من الجهد لتعميق التصنيع في مختلف القطاعات سواء في المجال العسكري أو المدني، وخصوصاً في مجال إنتاج الذخيرة والأسلحة.

ووجّه الوزير بتنفيذ ورديتين عمل بالشركات التي يتطلب العمل بها تنفيذ أكثر من وردية لإنهاء العقود المسندة لهذه الشركات في التوقيتات المحددة، كما وجّه بالاهتمام بتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج وجميع الماكينات بمختلف الشركات التابعة، إلى جانب قيام قطاع الأمن والسلامة والصحة المهنية بتنفيذ المرور الدوري والمفاجيء للوقوف على تنفيذ تعليمات الأمان بالشركات التابعة، مشدداً على أن أهداف الإنتاج الحربي في المرحلة القادمة تتمثل في (الإنتاج، الأمان، الحوكمة).

أشار المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال الاجتماع على ضرورة إلتزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بمداومة عقد الاجتماعات الدورية مع العاملين والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم وتحفيزهم على بذل المزيد من العمل والجهد والعمل على زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الأداء.

الانتاج الحربى حلوان للصناعات الهندسية أبو زعبل للكيماويات الهيئة القومية للإنتاج الحربي القطاعات الفنية

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