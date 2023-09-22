الوزراء: تطوير المزلقانات ومحطات القطارات جزء أساسي من خطة تحديث منظومة النقل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تطوير مزلقانات السكك الحديدية .

وأوضح الإنفوجراف، أن تطوير مزلقانات السكك الحديدية ومحطات القطارات، يعد بمثابة جزء أساسي في خطة الدولة لتحديث منظومة النقل، بما له من مردود مباشر على زيادة معدلات الأمن والسلامة وتقليل الحوادث وإلغاء المعابر غير الشرعية للسكك الحديدية بتطوير مزلقاناتها، بالإضافة إلى توفير خدمة تليق بالمسافرين داخل محطات القطارات بتحديث بنيتها التحتية.

وأشار الإنفوجراف إلى أن 60% من المزلقانان تم تطويرها من إجمالي 1120 مزلقانا، لافتا إلى أنه تم وجار تطوير 1601 كيلو متر مسافات لـ السكة الحديد.