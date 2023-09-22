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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

مهرجان سماع الدولى
مهرجان سماع الدولى

انطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مساء اليوم، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، وذلك على مسرح السور الشمالي، بجوار بوابة النصر بالقاهرة، والذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ويستمر خلال الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر الجاري.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للمهرجان هذا العام، تأتي في إطار خطة الهيئة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، من خلال استثمار الأحداث التي تشارك في الترويج السياحي لمصر، وتشجيعًا من الهيئة لرفع الذوق الثقافي وتبادل الخبرات والعلاقات الثقافية بين شباب الدول الأجنبية والأفريقية.

وأوضحت أن هذا المهرجان يتيح الفرصة لإجراء حوار حضاري بين مختلف شعوب العالم، من خلال الفنون التراثية، ويعكس قدرة الإبداع على مد جسور التواصل بين الأمم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات، وذلك من خلال فن السماع الذي يشدو مخاطباً وجدان البشرية أينما كانت والتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب بالموسيقى الروحية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرق التي تمثل ثقافات العالم.

ويشارك بالمهرجان نحو(30) فرقة من مختلف ثقافات العالم، منها الكونغوبرازفيل - وتتارستان - باكستان - البوسنة - الصين - جيبوتي - الجزائر - اليونان - رومانيا - جنوب السودان - أندونسيا - اليمن - قبرص – مصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر وفرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية والمستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية.

ويكرم المهرجان من جنوب إفريقيا الأسقف ديزموند توتو، ومن إيطاليا الدكتور جوزيبي سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالاضافة إلى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.

وعلى هامش المهرجان سيتم تنظيم احتفالية دولية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف مساء يوم 26 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "دعوني أناجي حبيبي" حيث تشارك فرق المهرجان في ليلة محمدية خاصة، كما ستقام احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلي معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفي المولوي.

ويقام المهرجان بالعديد من الأماكن السياحية والتاريخية (مسرح السور الشمالي بجوار باب النصر، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود، مركز الطفل للحضارة والابداع بمصر الجديدة، بيت السنارى). 

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IMG-20230922-WA0041
IMG-20230922-WA0042
IMG-20230922-WA0042
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