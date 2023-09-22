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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ناشد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بـ الشان العام الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستجابه لطلب الفلاحين العاجل.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن طلب الفلاحين العاجل حاليآ في كافة ربوع مصر أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي نيته الترشح لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف نقيب الفلاحين أن جموع الفلاحين لن يهدأ لهم بال الا بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ حفاظا على ما وصلت إليه البلاد من تقدم وتطور وتكملة للانجازات الكبيره التي بدات تتحرك علي أرض مصر.

وأكمل نقيب الفلاحين أنه ورغم عشق الفلاحين للرئيس عبدالفتاح السيسي ومع كثرة عدد الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلا أن الوازع الأقوي لنداءات الفلاحين بضرورة ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية المقبلة هو المصلحة العامة للبلاد التي تستدعي وجود الرئيس السيسي في هذه المرحلة الحرجة من عمر العالم.

وأكد رئيس مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام أنه ومن خلال جولاته المستمره في قري مصر وقربه الشديد من الفلاحين لمس حب كبير من فلاحين مصر لشخصية الرئيس وثناء دائم على انحيازه المستمر لكل ما يهمهم. 

في مقدمة أولويات الدولة

وأردف رئيس مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام أن الفلاحين وضعوا في مقدمة أولويات الدولة بتوجيهات الرئيس المستمرة بضرورة تحسين معيشة الفلاحين وبدأت الحياة تدب في الريف المصري بمبادرة حياة كريمة وحاز القطاع الزراعي على أولوية غير مسبوقة من اهتمامات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نقيب الفلاحين السيسي أبو صدام الانتخابات الرئاسية مصر

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