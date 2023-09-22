لوتس | مواصفات أول سيارات بريطانية في مصر

تبدأ شركة لوتس البريطانية طرح منتجاتها لأول مرة بمصر باعتبارها علامة تجارية فاخرة ومتفردة تجسد روح السيارات الرياضية عالية الأداء، والسيارات الكهربائية العصرية، وتكنولوجيا السيارات المتطورة.

السيارة LOTUS EMIRA – وهي السيارة "الأكثر إبتكاراً على الإطلاق" والتي تجمع بين الأداء الرياضي المتفوق والتصميم الرائع.

تأتي السيارة إيميرا V6 بمحرك V6 بقوة استثنائية 400 حصان، مما يضمن توفير أداء رياضي استثنائي وسرعة مذهلة، ويجمع تصميمها الأنيق بين الجمال والوظائف العملية، مما يجعلها سيارة فاخرة تجمع بين الأناقة والقوة، حيث أنها مزودة بقدرات تقنية متقدمة، ونظام فرامل متطور، لضمان أداءً استثنائياً أكثر استقراراً على الطريق

كما يتميز التصميم الداخلي للسيارة بطابعه الخلاب، حيث يأتي بجلد الكانتارا وبأكثر من لون، ويجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يوفر تجربة قيادة مميزة لعشاق السيارات الفاخرة والرياضية.

ياتى ذلك من خلال عز العرب للسيارات كوكيل للمجموعة البريطانية الشهيرة بمصر.