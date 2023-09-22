برعاية السيسي.. الكيلاني والقباج تشهدان افتتاح الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي تُقام فعالياته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الحياة حلوة"، وتُقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني.



ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه اللامحدود لإقامة هذه النوعية من الملتقيات الجادة والبناءة، والتي تستهدف دمج أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ، وقدمت الشكر إلى كافة الوزارات والمؤسسات الداعمة للمهرجان.

وأضافت الكيلاني: تحرص وزارة الثقافة على دعم ورعاية هذا الملتقى؛ باعتباره أحد وسائل دمج ورعاية وتنمية مواهب أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة في مجالات الفنون والآداب، مؤكدة أنهم يمثلون أحد المفردات المهمة لقوتنا الناعمة، ونموذجاً يحتذى به في التحدي والإرادة وحب الحياة.

من جهتها، أكدت سهير عبد القادر رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الملتقى، أن رعاية الرئيس للملتقى؛ تجسد رؤية ثاقبة لإيمان القيادة السياسية بقدرات هؤلاء الأبناء كشريك أساسي في مسار التنمية المتكاملة، والذي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، ووجهت الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، لرعايتها ودعمها الكبير للملتقى، كما وجهت الشكر لكل الداعمين للمهرجان من الوزارات الداعمة للملتقى، ومؤسسات المجتمع المدني.

واستهل حفل الافتتاح الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وأخرجه الفنان عادل عبده، بالسلام الوطني، وتضمنت الاحتفالية عرضًا لفيلم قصير تضمن أهم تفاصيل وفعاليات الملتقى خلال دوراته السابقة والحالية.

كما تم تقديم أعضاء لجان تحكيم الملتقى بأقسامه المتعددة، وتكريم 4 شخصيات ساهمت فى دعم ومساندة ذوي الهمم، حيث شملت قائمة التكريم: الفنان المصري حمزة العيلي عن دوره فى مسلسل "ابن حلال"، الباحث المصري مصطفى زمزم، عن دوره فى عدد من حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية المصرية، رانيا حماد، عن مشوارها كأحد رموز ذوي القدرات الخاصة، الطفل الهندي أحمد راجا، كأحد نماذج التحدي والنجاح لذوي القدرات الخاصة.

وأعقب ذلك عدد من الفقرات الفنية للفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، واسكتش "الحياة حلوة" بمشاركة الفنانين رانيا فريد شوقي، محمد عادل، طارق صبري، دنيا عبد العزيز.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من اللوحات الاستعراضية لعدد من الفرق الدولية المشاركة بالملتقى، واختتمت بأغنية "مع البلد دي" للفنان الكبير هاني شاكر، من كلمات الشاعر أمير طعيمة والحان الموسيقار عزيز الشافعي، بمشاركة فيفيان انطون، جنى خالد، خالد عمار، وأميرة سعيد، أعقبها أغنية La Vie Est Belle للفنانة صفاء أبو السعود، والفنان محمد عادل، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان الموسيقار، شریف حمدان، بمشاركة كريستينا كرم، ولاء حمدي، لبنى يحيى، استعراضات الدكتورة عائشة فؤاد.

جدير بالذكر، أن الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تستمر حتى 29 سبتمبر، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروضا فنية يومية متنوعة تشمل مجموعة من الأفلامً السينمائية، والمعارض التشكيلية، وورش العمل، والندوات الثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.

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