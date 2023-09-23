هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

قال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران إن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 التي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريًا بـ مطار الدمام الدولي، لوجود عطل فني مفاجئ.

وذكرت شركة مصر للطيران، في بيان، اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر، أن قائد الطائرة طلب على الفور السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي حرصًا على سلامة الركاب ووفقًا للمعايير الدولية.

إنزال جميع الركاب بمطار الدمام

وأضاف البيان أنه تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.

قامت الشركة بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام لنقل ركاب رحلة MS905 من الدمام إلى دبي، ووفقا للبيان.