أخبار السيارات| هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط.. شركة أمريكية تكشف عن تاكسي طائر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
شركة أمريكية تكشف عن تاكسي طائر بمدى طيران 160 كيلومترا
كشفت شركة ألف للطيران Alef Aeronautics إن سيارتها الطائرة من طراز A سيكون لها مدى قيادة يصل إلى حوالي 320 كيلومترًا ومدى طيران يزيد عن 160 كيلومترًا، ويتبقى القليل حتى تنطلق.
إلحق.. هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط
يبحث العديد من المشترين عن سيارات اقتصادية مستعملة بأسعار مناسبة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة، وتعتبر السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 أحد أبرزها.
اقتصادية.. 5 سيارات هاتشباك بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه
تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.
لفترة محدودة.. أرخص سيارات أودي بدون أوفر برايس وجمارك
تتميز العلامة التجارية الألمانية أودي بإصدارتها الفارهة وخاصة سيارات الفئة A ، وتعتبر A1 سبورتباك أقلها سعرا، وتعتبر من السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، لا سيما بعد تخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها 70% ، وعودة المبادرة مؤقتاً.
للمصريين في الخارج.. تويوتا CHR بدون جمارك أو رسوم
تعتبر سيارات العلامة التجارية تويوتا ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي أطلقتها الحكومة المصرية، ومن أشهرها الكروس أوفر تويوتا CHR