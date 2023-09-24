أخبار السيارات| هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط.. شركة أمريكية تكشف عن تاكسي طائر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة ألف للطيران Alef Aeronautics إن سيارتها الطائرة من طراز A سيكون لها مدى قيادة يصل إلى حوالي 320 كيلومترًا ومدى طيران يزيد عن 160 كيلومترًا، ويتبقى القليل حتى تنطلق.

يبحث العديد من المشترين عن سيارات اقتصادية مستعملة بأسعار مناسبة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة، وتعتبر السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 أحد أبرزها.

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

تتميز العلامة التجارية الألمانية أودي بإصدارتها الفارهة وخاصة سيارات الفئة A ، وتعتبر A1 سبورتباك أقلها سعرا، وتعتبر من السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، لا سيما بعد تخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها 70% ، وعودة المبادرة مؤقتاً.

تعتبر سيارات العلامة التجارية تويوتا ضمن أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي أطلقتها الحكومة المصرية، ومن أشهرها الكروس أوفر تويوتا CHR