نشرة المرأة والصحة..ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي.. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

التمر الأسود من الفواكه الوقائية للسرطان مع خواصها المضادة للأكسدة، ويحمل البروتين الذي يوجد في التمر الأسود ما يقرب من 23 حمضاً أميناً مختلفاً.

تحرص الفنانة نسرين طافش، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تعد الجبن أحد أساسيات الوجبات المدرسية التي تقدمها الأمهات للطلاب بالمدرسة ولكن هناك العديد من الأنواع غير الصحية التي يجب الابتعاد عنها