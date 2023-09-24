نشرة المرأة والصحة..ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي.. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات من التمر الأسود؟
التمر الأسود من الفواكه الوقائية للسرطان مع خواصها المضادة للأكسدة، ويحمل البروتين الذي يوجد في التمر الأسود ما يقرب من 23 حمضاً أميناً مختلفاً.
بعد صورتها الأخيرة.. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش
تحرص الفنانة نسرين طافش، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي
تعد الجبن أحد أساسيات الوجبات المدرسية التي تقدمها الأمهات للطلاب بالمدرسة ولكن هناك العديد من الأنواع غير الصحية التي يجب الابتعاد عنها