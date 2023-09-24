ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات من التمر الأسود؟

التمر الأسود من الفواكه الوقائية للسرطان مع خواصها المضادة للأكسدة، ويحمل البروتين الذي يوجد في التمر الأسود ما يقرب من 23 حمضاً أميناً مختلفاً.

فوائد تناول التمر الأسود

1 - التغذية في الجسم

يحتوي التمر الأسود على تركز كبير من المعادن والفيتامينات الأساسية لاستيض الجسم، وتنظيم وظائف الجسم، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وأكثر من ذلك.

ويحتوي التمر الأسود على فيتامينات مثل A، B1، B2، B3، B5، في حين أن المعادن الموجودة في هذه الفواكه هي الحديد، والكالسيوم، والنحاس، والمغنيسيوم، والكبريت.

كما أن التمر الأسود لا يحتوي على الكوليسترول وله القليل جداً من الدهون التي تجعلها وجبة خفيفة مثالية لفقدان الوزن ومستويات الكوليسترول في الدم.

المصدر healthline