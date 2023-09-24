ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

تعد الجبن أحد أساسيات الوجبات المدرسية التي تقدمها الأمهات للطلاب بالمدرسة ولكن هناك العديد من الأنواع غير الصحية التي يجب الابتعاد عنها.

وكانت حذرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين من أنواع الجبنة المختلفة والتي تصنع من الدهن النباتي.

وقالت شيرين: يوجد بالأسواق نوعان من الجبنة

١- نوع محضر من اللبن الطبيعي أو مضاف له قشدة أو زبدة طبيعية

٢- نوع نباتي الدهن بيتم الاستعاضة بزيوت نباتية فيه وخاصة زيت النخيل الذي يدخل كمكون أساسي فيها ليحل محل دسم اللبن الذي يدخل في تصنيع الجبنة والذي يتم نزع دسمه واستبداله بزيوت نباتية لضغط وتقليل التكلفة والسعر

وقد نجد السببين الرئيسيين لأضرار الجبن نباتي الدهن :

1_ يتم إضافة بعض المستحلبات التي لها مخاطر صحية محتملة . مثل فوسفات الصوديوم وهو أحد العناصر التي يحذر منها الأطباء لأنه يمكن أن يؤدي إلي أضرار وتلف الكلى . كما توجد مستحلبات أخري مثل فوسفات البوتاسيوم والذي قد يسبب الحساسية والإسهال.



2_ الدهون المشبعة :

تحتوي الجبن النباتي علي الدهون المشبعة والتي يحذر منها الأطباء حيث تؤدي إلي أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري .و

وأشارت الي أن هذه المخاطر تكون على المدى الطويل جدا مش في يوم وليلة

★ الجبن الطبيعي مدون عليه احدى العبارات التالية :

_ طبيعي 100 %

_ او خالي من الزيوت النباتية

_ او لا يحتوي على زيوت نباتية

★ الجبن نباتي الدهن ، هتلاقي مكتوب عليه حاجة من دي :

_ جبن نباتي

_ او جبن نباتي الدهن

_ او جبن معدل بالزيت النباتي

_او جبن محضر بالزيت النباتي