أخبار التعليم … التعليم: إتاحة المواد التعليمية والتدريبية لجميع الصفوف الدراسية على مواقع الوزارة … نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في احتفالية أُقيمت اليوم، الأحد، الطلاب الفائزين على المستوى القومي والعالمي في مسابقة ISEF للعلوم والهندسة 2023، والتي تُعد من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية.

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن آخر استعدادات الكلية لبدء العام الدراسى الجديد .

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصدار السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب باللغة الإنجليزية تحت عنوان "جراح ومتمرد: حياة مجدي يعقوب وأعماله الرائدة".

يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية المسجلين رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول عليها و مؤشرات نتيجة التنسيق ٢٠٢٣ .



1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف استعداداً للعام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم قرارا، بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة استعداداً للعام الدراسي الجديد2024/2023، والحفاظ علي حسن سير العمل، والقضاء علي المعوقات .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.