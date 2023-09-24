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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات كليات الهندسة

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية المسجلين رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول عليها و مؤشرات نتيجة التنسيق ٢٠٢٣ . 

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب، عقب غلق باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023بيومين أو ثلاثة أيام علي حد أقصي.
 

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 عبر الرابط السريع والمباشر التالي لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها هنا.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ ،يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي 5 سنوات

هندسة بترول وتعدين السويس 99.61
كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56
هندسة طنطا 99.22
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17
هندسة كفر الشيخ 99.17
هندسة الإسكندرية 98.78
هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67
هندسة القاهرة 98.61
هندسة المنصورة 98.61
هندسة بنها 98.50
هندسة الطاقة أسوان 98.44
هندسة جنوب الوادي 98.44
هندسة الزقازيق 98.44
هندسة بنها بشبرا 98.44
هندسة حلوان 98.44
هندسة حلوان بالمطرية 98.33
هندسة بني سويف 98.33
هندسة الفيوم 98.28
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28
هندسة المنيا 98.28
هندسة أسوان 98.22
هندسة دمياط 98.22
هندسة عين شمس 98.22
هندسة أسيوط 98.17
هندسة بور سعيد 98.17
هندسة السويس98.17
هندسة سوهاج 98.11
تربية حلوان 97.89
تربية السويس 97.78

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