1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف استعداداً للعام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم قرارا، بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة استعداداً للعام الدراسي الجديد2024/2023، والحفاظ علي حسن سير العمل، والقضاء علي المعوقات .

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.