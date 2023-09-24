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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف استعداداً للعام الدراسي الجديد

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم قرارا، بصرف مكافأة 1500  جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة استعداداً للعام الدراسي الجديد2024/2023، والحفاظ علي حسن سير العمل، والقضاء علي المعوقات .

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وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة  العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

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